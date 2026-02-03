Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 803'e Yükseldi - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 803'e Yükseldi

03.02.2026 15:22
İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor; can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 2 günde 8 artarak 71 bin 803'e çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 19 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 529 kişinin öldürüldüğü, 1462 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 71 bin 803'e, yaralı sayısının da 171 bin 570'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

