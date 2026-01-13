Gazze'de Çöken Binalar: 4 Ölü - Son Dakika
Gazze'de Çöken Binalar: 4 Ölü

13.01.2026 10:34
İsrail saldırılarında hasar gören Gazze'deki binaların çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında zarar gören bazı binalarda kısmi çökme meydana geldiğini belirtti.

Basal, binaların, dün akşam saatlerinden bu yana bölgede etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle çöktüğünü ifade etti.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü, yaşanan çökme nedeniyle 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Basal, uluslararası kurumlar ile uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere destek ve koruma sağlanması için ivedilikle harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı, bölgeyi yerle bir eden devasa bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edilidiği, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.

İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek Gazze'ye çadır, konteyner ev ve inşaat malzemeleri girişine izin vermemesi nedeniyle barınma imkanı bulamayan Filistinliler tüm risklerine rağmen bombardımanlarda ağır hasar alan yapılara sığınmak zorunda kalıyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce konteyner evler ile gerekli ağır iş ekipmanlarının gönderilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

