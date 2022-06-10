Gazze'de engelliler için ilk kez salon futbolu turnuvası düzenleniyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez düzenlenen salon futbolu turnuvasında 5 ampute takım yarışıyor.

Filistin Futbol Federasyonu, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Gazze Belediyesine bağlı Protez Merkezi iş birliğiyle Saad Sayel Salonu'nda düzenlenen turnuva 8 Haziran Çarşamba günü başladı.

Gazze'de bir ilk olma özelliğini taşıyan 5 hafta sürecek turnuva kapsamında her haftada 2 maç oynanacak.

Çimenli ve açık sahaların aksine kapalı mekanda yapılan "futsal" olarak adlandırılan salon futbolu, dar bir alanda oynandığı için yüksek beceri gerektiriyor.

Gazze Şeridi'nde 2019'da İrlanda Ampute Futbol Federasyonunun kurucusu İrlandalı teknik adam tarafından Filistinli çocuklardan bir ampute futbol takımı kurulmasıyla, engelliler bu spora ilgi göstermeye başladı.

Ampute takımlarda oynayan oyuncuların umutları

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Ebu Beyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında aldığı yara sonucu bacağını kaybettiğini belirtti.

Ebu Beyd, bu durumun azmini öldüremediğini, bilhassa futbola yönelik hayallerini gerçekleştirmedeki kararlılığını artırdığını söyledi.

Bacağını kaybetmesinin ardından, Filistin milli takımında yer alarak ülkesini temsil etme hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Ebu Beyd, Filistin'i İran ve Türkiye'de de temsil ettiğini, iki yıl boyunca Türkiye ligindeki profesyonelliği sayesinde ampute futbol deneyimi ve becerisi kazandığını kaydetti.

Gazze Şeridi'nde 2018'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında sol bacağını kaybeden Ahmed Ebu Nar (34), bu turnuvaya katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ebu Nar, şöyle konuştu:

"Bacağımı kaybetmeden önce de futbol ve atletizmle ilgileniyordum. Ampütasyondan sonra hayatımı saran boşluk nedeniyle bu hobilerime yönelmeye karar verdim. Şu anda ister futbol ister bisiklet olsun bir spor dalında yüksek profesyonelliğe ulaşmayı ve Filistin'i uluslararası oyunlarda temsil etmeyi istiyorum."

Psikolojik destek programları

Gazze Belediyesine bağlı Protez Merkezi Müdürü Muhammed Duveyme, bu turnuvanın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Paralimpik Komitesiyle, toplumsal rehabilitasyon programı kapsamında yapıldığını belirtti.

Uzun yıllardır süren İsrail ablukasına ve onları gözeten bir spor programının bulunmadığına işaret eden Duveyme, bu etkinliğin, engellileri topluma entegre etme ve onlara psikolojik destek sağlama kapsamında geliştirildiğini kaydetti.

Duveyme, müdür olarak çalıştığı Merkezin, fizyoterapi, protez uzuvlar ve cihazlar, ilaçlar, tıbbi malzemeler, toplumsal ve psikolojik destek programları gibi engelli vatandaşlara bazı hizmetler sunduğunu aktardı.

Bölgeye gerekli malzemelerin girişi başta olmak üzere abluka nedeniyle protezlerin tedarikinde bazı zorluklar yaşadıklarına dikkati çeken Duveyme, Uluslararası Kızıl Haç Komitesiyle iş birliği içinde engellilere hizmet sunmak için yüksek kaliteli protezler tedarik etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Topluma kazandırma çabası

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Fiziksel Rehabilitasyon Programları Direktörü Ahmed Musa, turnuvanın, Filistin Ampute Futbol Kulübünü desteklemek için art arda dördüncü kez düzenlenen etkinliklerin bir parçası olduğunu söyledi.

Bu tür spor karşılaşmalarının, engelli bireylerin topluma katılımını ve yerlerinin güçlendirilmesini sağladığına dikkati çeken Musa, şunları söyledi:

"Kapalı salon futbolu turnuvası Filistin'de ilk kez düzenleniyor. Turnuva kapsamında 5 takım yer alıyor. Bu turnuva, ampüte sporlarına bir yenisini ekledi."

Futboldaki kabiliyetlerini artırmak, milli takıma katılabilecek seviyeye ulaşabilmelerini sağlamak için Kızılhaç Komitesinin, engelli çocuklar (16 yaşından küçük) için ayda iki kez düzenli eğitim verdiğini belirten Musa, Komitenin çalışmaları kapsamasında ayrıca engellilere kaliteli protez tedarik edilmesi konusunda belediyeye bağlı Protez Merkezini 2007'den bu yana desteklediği bilgisini paylaştı.

Filistinlilerin zor koşullar karşısındaki mücadele ruhu

Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Abdusselam Heniyye, İsrail'in 15 yıldır aralıksız şekilde uyguladığı abluka ve bölgeye yönelik tekrarlanan saldırılarından Gazze'deki spor faaliyetlerinin de etkilendiğini vurguladı.

"Gazze'deki spor sahaları bombalandı, oyuncular ve sporcular sakatlandı. Ancak biz her mücadeleden, eskisinden daha güçlü şekilde çıkıyoruz." diyen Heniyye, şunları aktardı:

"Yıkılan sahaları yeniden inşa ettik, sezon için tüm spor aktivitelerini yeniledik. Ayrıca 400 oyuncunun yer aldığı Filistin Engelli Spor Paralimpik Komitesi kuruldu."

Heniyye, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadıkları zor koşullara rağmen "hayatı sevdikleri ve gülümseyebildikleri" mesajını vermek istediğini kaydetti.

Bunun aynı zamanda topraklarını ve vatanlarını gasbeden İsrail'e karşı da bir mücadele mesajı olduğuna dikkati çeken Heniyye, Filistin takımının daha önce İran'ın başkenti Tahran'daki Ampute Dünya Kupası'nın ilk elemelerine katıldığını hatırlattı.