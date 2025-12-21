Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var - Son Dakika
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

21.12.2025 15:49  Güncelleme: 16:01
Gazze Şeridi'nde etkili olan fırtınada İsrail saldırılarından hasar gören 22 binada çökme yaşanırken, enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ağır hasar görmüş çok sayıda bina son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle çöküyor.

22 BİNA FIRTINA NEDENİYLE YIKILDI

Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık'tan bu yana devam eden yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle şimdiye kadar 22 binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan 18 sivilin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

"BİNALARI DERHAL TAHLİYE EDİN"

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hedef alınmış ve "oturulamaz" olarak sınıflandırılan binalara geri dönerek yaşamaya başlayan sakinlere, güvenlik ekiplerinin talimatlarına sıkı şekilde uymaları, derhal tahliye olmaları ve hayatlarını korumak için daha güvenli bölgelere taşınmaları çağrısında bulunuldu.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

NE OLMUŞTU?

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmış, bu süreçte evler ve altyapı büyük ölçüde tahrip edilmişti.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Fırtına, İsrail, Gazze

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Rabbim bile israili destekliyor 62 105 Yanıtla
    Anazarbus Anazarbus :
    Evet bugün de küfür kotamızı Sezgin in anasına " destek " atarak dolduruyoruz. Evet Sezgin piç olmak nasıl bir duygu ? Düşüncelerini alalım 25 26
    Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Önemli olan bu dünya deyil herkes bu dünyada etiyini bulacak diye bir kural yok İsraili de öteki dünyaya bırakmış hemde öyle bir çekeceklerki keşke dünyada her şey başımıza geleydi de bu ahirete kalmasaydı diyecekler artı aylarca bomba yemiş binalar çürük olması normal 21 10
    146314 146314:
    O ,ki cezada aceleci değildir. Herkes işlediği günahtan anında cezasını verse sanirim kimse kalmaz , çocuklardan baska 4 0
    Apple User Apple User:
    Rabbim kelimesi şeytana bile senden daha çok yakışıyor. hizbi şeytan… 0 1
  • eser demir eser demir:
    Araplar Müslüman ülkeler ve kürtler Yahudilerin dostudur hepsi Türk düşmanıdır 23 37 Yanıtla
    der25@M334 der25@M334:
    Müslüman ülkeler değil sadece müslüman ülkelerin başındakiler onlar israil dosttu halkı nı eşit tutma 16 6
    Gökhan Çevikel Gökhan Çevikel:
    Azerbaycan da israilin en iyi dostlarından. Coca cola vb israil markalarının turkiyedeki yatırımlarını ve cirolarını bilsen BIZ BIR SEY BILMIYORUZ dersin. onun için şşşt uyumaya devam et ?? 12 4
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Türkler? 4 1
    Apple User Apple User:
    en sondan gelen spermin bile beyni senin beyninden daha gelişmiş at organı 1 0
  • muhammed21 muhammed21:
    kürtler İsrailli desteklemiyor Allahın laneti zalim İsrail’in üzerine olsun kim ki İsrail’e destekliyorsa Allah kahru perişan eylesin 16 8 Yanıtla
    yaşar Arslan yaşar Arslan:
    2. Kudüs Fatih'i Selahaddin i Eyyubi Başımızın tacıdır. aslen Kürt tür 2 3
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bu nasıl bir haber başlığı. yazıklar olsun 7 11 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    sezgin altınbaş bu söylediklerin boş konuşma başka bir şey değil kadere inanır mısın ya da imtihana olan bu başka bir şey değil 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
