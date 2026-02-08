Gazze'de Hayır Mutfağı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Hayır Mutfağı Açıldı

Gazze\'de Hayır Mutfağı Açıldı
08.02.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mavi Marmara Derneği, Gazze'de günlük 10 bin kişilik sıcak yemek üretecek hayır mutfağı açtı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde mevcut insani felaketi hafifletmek amacıyla günlük 10 bin kişilik sıcak yemek kapasitesine sahip bir hayır mutfağı açtı.

Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı "Barselona Parkı" bölgesinde faaliyete başlayan mutfağın açılışında yerel temsilciler ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyan çocuklar hazır bulundu.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Gazze Müdürü Mümin Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan bu hayır mutfağının Türkiye'nin Filistinlilere destek olmak ve saldırıların etkilerini hafifletmek için resmi ve sivil düzeyde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Mutfağın günlük yaklaşık 10 bin kişilik sıcak yemek üretim kapasitesine ulaştığını ifade eden Avde, özellikle ramazan ayında yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Günlük üretilen yemeklerin yarısının Gazze kenti ve kuzey bölgelere, diğer yarısının ise orta ve güney bölgelere ulaştırılacağını kaydeden Avde, derneğin Barselona Parkı Kampı başta olmak üzere Gazze'deki birçok kampa destek sağladığını aktardı.

Avde ayrıca derneğin Gazze'de insani yardım ile kültürel ve sosyal alanlarda çeşitli projeler yürüttüğünü belirtti.

Açılışa katılan Gazze Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kazaat ise Türkiye'nin Gazze halkına verdiği resmi ve sivil destekleri takdir ettiklerini ifade etti.

Kazaat, İsrail'in saldırıları ve ateşkes ihlalleri sürerken Türkiye'nin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde en az 1,5 milyon kişinin yerinden edildiği, bölgede insani koşulların felaket boyutuna ulaştığı belirtiliyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in engelleri nedeniyle Gazze'ye insani yardım girişinin yeterli seviyeye ulaşmaması, krizin devam etmesine yol açıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Marmara, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Hayır Mutfağı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris’te Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu Bakın nerede uyuyakalmış Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada Beşiktaş’a şok, 3 gol var
Canlı anlatım: Karşılaşmada Beşiktaş'a şok, 3 gol var
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 21:02:46. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Hayır Mutfağı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.