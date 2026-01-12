Gazze'de Kış Şartları Ölüm Getirdi - Son Dakika
Gazze'de Kış Şartları Ölüm Getirdi

12.01.2026 15:27
Gazze'de hipotermi nedeniyle 7 günlük bebek ve 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde etkili olan sert kış şartları nedeniyle 7 günlük bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun hipotermi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde kış sert geçiyor. Barınak ve yiyecek krizinin giderilmediği bölgede Filistinliler, zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 7 kişinin cansız bedeninin ve 4 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden 7 günlük bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğa ait olduğu, 5 cenazenin ise daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı bildirildi. Bakanlık, soğuk nedeniyle ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini aktardı.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 442, enkaz altından çıkarılanların sayısının 697, yaralı sayısının da bin 240 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 419'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 318'e ulaştığı ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

