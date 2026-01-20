Gazze'de Kışından Kaynaklı Bebek Ölümü - Son Dakika
Gazze'de Kışından Kaynaklı Bebek Ölümü

20.01.2026 13:41
Gazze'de soğuk hava nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti, çocuk ölümleri 9’a yükseldi.

İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde 7 aylık bir bebek dondurucu soğuk sonucu hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi sakinlerinden 7 aylık kız bebek Şeza Ebu Cerrad'ın kalbi, aşırı soğuk nedeniyle aniden durdu.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi.

Filistin Meteoroloji Dairesi, Gazze dahil Filistin'in kutuplardan gelen aşırı soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğunu belirtmişti.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hava Durumu, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Çocuk, Bebek, Gazze

