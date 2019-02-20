Son Dakika Haberleri: Gazze'de Minik Şehitlerin Çehreleri Dondurmalara İşlendi

Gazze'de Minik Şehitlerin Çehreleri Dondurmalara İşlendi

1 saat önce

İsrail'in 2014'teki Gazze saldırıları sırasında şehit olan Filistinli çocukların cansız bedenlerinin morglarda yer kalmaması nedeniyle dondurma dolaplarına konulmasını hatırlatmak isteyen Filistinli sanatkar, kefene sarılmış çocuk çehrelerini mumdan yapılmış dondurmalara işleyerek Gazze'de...

Gazze'de Minik Şehitlerin Çehreleri Dondurmalara İşlendi, System.String[]
İsrail'in 2014'teki Gazze saldırıları sırasında şehit olan Filistinli çocukların cansız bedenlerinin morglarda yer kalmaması nedeniyle dondurma dolaplarına konulmasını hatırlatmak isteyen Filistinli sanatkar, kefene sarılmış çocuk çehrelerini mumdan yapılmış dondurmalara işleyerek Gazze'de sergi açtı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşanan bu acıların unutulmasının önüne geçmek isteyen Filistinli genç sanatçı Dua Gışta, mumdan yapılmış kimi külahta kimi çubukta dondurmalarda, kefene sarılmış çocukların çehrelerini resmetti.


Gazze'de bir sergi açan Gışta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında çocukların cansız bedenlerinin yakınlarının şaşkınlığı içerisinde dondurma dolaplarında saklandığını, ancak şartların sağlık personeline bundan başka bir seçenek bırakmadığını söyledi.


Gışta, "Yaşanan acıları dünyaya yeniden duyurmak ve sergilemek istedim. Bu dolaplardan dondurma yemesi gereken çocukların bedenleri buralarda saklandı." dedi.

Söz konusu çalışma ve sergi ile dünya ülkelerinin ilgisini Filistin davasına ve özellikle de 12 yıldır abluka altındaki Gazze'ye çekmek istediğini söyleyen Gışta, ayrıca Refah kentinin daha fazla hastaneye ihtiyaç duyduğunu da aktarmak istediğini anlattı.


Gışta, objeleri mumla karışık bazı maddelerden yaptığını dile getirdi.- İsrail'in 2014 saldırıları


Hem İsrail saldırıları hem de 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan ablukaya maruz kalan Gazze'de yaşam şartları gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.


Gazze'ye 2006'dan bu yana üç defa kapsamlı saldırı düzenleyen İsrail, son olarak 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altındaki saldırılarıyla bölgeyi hedef almıştı.


İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün sürdürdüğü saldırılarda 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.


İsrail'in Ağustos 2014'te Refah kentinde işlediği katliamda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:30 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
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