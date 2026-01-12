Gazze'de Sağlık Krizi: Ölümcül Viral Enfeksiyonlar Yayılıyor

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in uyguladığı açlık politikaları ve sağlık sistemine yönelik kısıtlamalar nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu, ölümcül solunum yolu virüslerinin Gazze'de hızla yayıldığını söyledi.

Filistin'in Sesi Radyosuna konuşan Ebu Silmiyye, "Muhtemelen mutasyona uğramış grip veya koronavirüs türleri olan solunum yolu virüsleri yayılıyor. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi çöken insanlar bu virüslere karşı savunmasız hale geliyor ve ölümler artıyor." dedi.

Gazze'deki durumu "soykırım savaşı ile kitlesel yerinden edilmenin yol açtığı salgınların birleşimi" olarak nitelendiren Ebu Silmiyye, tablonun "trajik ve kasvetli" olduğunu ifade etti.

Ebu Silmiyye, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sağlık sisteminin ağır bir krizle karşı karşıya kaldığını, ilaç, tıbbi malzeme ile test ve teşhis ekipmanlarının girişinin büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.

Yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlarda ısıtma imkanının olmaması nedeniyle kış başından bu yana aşırı soğuk yüzünden ölümlerin yaşandığına değinen Ebu Silmiyye, "Hastanelerde doluluk oranı yüzde 150'ye ulaştı. Savunmasız gruplara yönelik rutin aşılama programlarını yürütmek artık imkansız hale geldi." dedi.

Ebu Silmiyye, barınaklardaki aşırı kalabalığın ve acil tıbbi müdahale yetersizliğinin, hastalıkların yayılmasını hızlandıracağını ve sert hava koşullarıyla birlikte can kayıplarını artıracağını belirtti.

Sağlık sistemi çöktü

İki yılı aşkın süre devam eden saldırılar boyunca Gazze'de hastaneler ve sağlık tesislerinin büyük bölümü tahrip edildi.

Abluka ve yardım girişine getirilen kısıtlamalar, ilaç ve tıbbi ekipman kıtlığına yol açarak sağlık sistemini felç etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ilaç kıtlığı yüzde 52'ye, tıbbi sarf malzemesi kıtlığı ise yaklaşık yüzde 71'e ulaştı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye giren tıbbi yardım kamyonlarını, aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düşürdüğünü ve bunun kritik bir sağlık krizine neden olduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinli ise Gazze'de son derece ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze nüfusunun büyük bölümü gıda güvensizliği ve derin yoksulluk nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve salgın hastalıklara karşı kırılganlığın artmasına yol açıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar iki yılı aşkın süre devam etti.

Bu süreçte 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.

Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.

Ateşkesten bu yana 442 Filistinli yaşamını yitirdi, 1236 kişi yaralandı.