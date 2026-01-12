Gazze'de Sağlık Krizi: Ölümcül Viral Enfeksiyonlar Yayılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Sağlık Krizi: Ölümcül Viral Enfeksiyonlar Yayılıyor

12.01.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şifa Hastanesi Direktörü, açlık politikaları ve kısıtlamalar nedeniyle Gazze'de sağlık krizini anlattı.

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in uyguladığı açlık politikaları ve sağlık sistemine yönelik kısıtlamalar nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu, ölümcül solunum yolu virüslerinin Gazze'de hızla yayıldığını söyledi.

Filistin'in Sesi Radyosuna konuşan Ebu Silmiyye, "Muhtemelen mutasyona uğramış grip veya koronavirüs türleri olan solunum yolu virüsleri yayılıyor. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi çöken insanlar bu virüslere karşı savunmasız hale geliyor ve ölümler artıyor." dedi.

Gazze'deki durumu "soykırım savaşı ile kitlesel yerinden edilmenin yol açtığı salgınların birleşimi" olarak nitelendiren Ebu Silmiyye, tablonun "trajik ve kasvetli" olduğunu ifade etti.

Ebu Silmiyye, İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sağlık sisteminin ağır bir krizle karşı karşıya kaldığını, ilaç, tıbbi malzeme ile test ve teşhis ekipmanlarının girişinin büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.

Yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlarda ısıtma imkanının olmaması nedeniyle kış başından bu yana aşırı soğuk yüzünden ölümlerin yaşandığına değinen Ebu Silmiyye, "Hastanelerde doluluk oranı yüzde 150'ye ulaştı. Savunmasız gruplara yönelik rutin aşılama programlarını yürütmek artık imkansız hale geldi." dedi.

Ebu Silmiyye, barınaklardaki aşırı kalabalığın ve acil tıbbi müdahale yetersizliğinin, hastalıkların yayılmasını hızlandıracağını ve sert hava koşullarıyla birlikte can kayıplarını artıracağını belirtti.

Sağlık sistemi çöktü

İki yılı aşkın süre devam eden saldırılar boyunca Gazze'de hastaneler ve sağlık tesislerinin büyük bölümü tahrip edildi.

Abluka ve yardım girişine getirilen kısıtlamalar, ilaç ve tıbbi ekipman kıtlığına yol açarak sağlık sistemini felç etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ilaç kıtlığı yüzde 52'ye, tıbbi sarf malzemesi kıtlığı ise yaklaşık yüzde 71'e ulaştı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye giren tıbbi yardım kamyonlarını, aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düşürdüğünü ve bunun kritik bir sağlık krizine neden olduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinli ise Gazze'de son derece ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze nüfusunun büyük bölümü gıda güvensizliği ve derin yoksulluk nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve salgın hastalıklara karşı kırılganlığın artmasına yol açıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar iki yılı aşkın süre devam etti.

Bu süreçte 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.

Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.

Ateşkesten bu yana 442 Filistinli yaşamını yitirdi, 1236 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi: Ölümcül Viral Enfeksiyonlar Yayılıyor - Son Dakika

Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü
Trump’tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba’nın başkanı olabilir Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:24:43. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Sağlık Krizi: Ölümcül Viral Enfeksiyonlar Yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.