Gazze'de Sınır Kapısı İhlalleri

03.02.2026 13:22
İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan sadece 5 hastanın çıkışına izin verdi; süreç saatler sürdü.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın açılışının ilk gününde yalnızca 5 hastanın çıkışına izin verdiğini belirtti.

Burş, ABD'nin X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Gazzelilerin kendi vatanlarına girerken baskı ve aşağılanmaya maruz kaldığını çıkan hastaların ise zamanla yarıştığını kaydetti.

Refah'tan dün yalnızca 5 hastanın çıkış yaptığını ifade eden Burş, "5 hastanın çıkışı 20 saat alıyorsa 20 bin kişinin tahliyesi ne kadar zaman alacak? diye sordu.

Burş, açıklamasında, "Pazartesi gecesi geç saatlerde, bir buçuk yılı aşkın süredir kapalı olan Refah Sınır Kapısı'ndan ilk otobüs Gazze'ye girdi. İçinde yalnızca 12 yolcu bulunan tek bir otobüs: 3'ü çocuk, geri kalanı ise Mısır'daki hastanelerde tedavi gören hastalar ya da refakatçi kadınlardı. İnsani bir dönüş olması gereken bu yolculuk, 20 saat süren bir aşağılanma sürecine dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar ve çocukların sert ve aşağılayıcı sorgulara maruz bırakıldığını aktaran Burş, Filistinlilerin saatlerce bağlanarak tutulduğunu kaydetti.

Öte yandan Mısır basını ise dün Gazze'den 50 hasta ve 84 refakatçinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini yazmıştı.

Kahire yönetiminden, Gazze'den Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a kaç Filistinlinin geçtiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'den her gün Refah üzerinden 50 hastanın yurt dışında tedavi için Mısır'a geçeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

