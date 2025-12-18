Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti

Gazze\'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti
18.12.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki şiddetli soğuklar nedeniyle bir aylık bebeğin ölümle birlikte ölü sayısı 13'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre bir aylık Said Esad Abidin soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.

KENTTE SOĞUKTAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 13 OLDU

Açıklamada şiddetli soğuklardan dolayı kentte hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Bebek, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    kendi ülkendeki çadır kentlerde hergün donuyorlar gelin gezdiriyim hatayı amk süslümanları sırf şov yapmaya ezberlemişler bir gazze ! arap seviciler 1 4 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    çadır kentmi hahhahhah olum Çadırkent mi kaldı ln bırak Çadırkent konteynır bile kalmadı herkeze evlerine geçti 2 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ne oldu zoruna mı gitti lan sebataycı dönme siz gidin İngilizlerin Köpekliğini yapın 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır Türkiye'nin ilk piyade tipi MMT seri üretime hazır
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oldu İşte canlandıran futbolcu Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Lewandowski’den Fener taraftarını üzecek haber Lewandowski'den Fener taraftarını üzecek haber
Luigi Kürk Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı Luigi Kürk & Deri, ihracat kalitesini artık perakende satışa taşıdı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe’de iki imza birden Fenerbahçe'de iki imza birden

14:15
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
14:10
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
14:01
İddialar art arda geliyor Boğaz’daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
13:19
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
13:15
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan’dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
12:45
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız’ın evinde aparat bulundu
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 14:39:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.