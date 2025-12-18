Gazze\'de şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebek hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle bir aylık bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre bir aylık Said Esad Abidin soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi.
Açıklamada şiddetli soğuklardan dolayı kentte hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.
