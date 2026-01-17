Gazze'de Soğuklar 27 Günlük Bebek Hanelerine Kâbus Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gazze'de Soğuklar 27 Günlük Bebek Hanelerine Kâbus Oluyor

17.01.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde aşırı soğuklar nedeniyle 27 günlük kızı kaybeden ailelerin acısı derinleşiyor.

Gazze Şeridi'nde etkisini sürdüren aşırı soğuklarda 27 günlük kız bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Kış mevsiminin başlangıcından bu yana aşırı soğuktan yaşamını yitiren çocukların sayısı 8'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte aşırı soğuklar nedeniyle 27 günlük bir kız bebeğin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kış mevsiminin başlamasından bu yana aşırı soğuktan yaşamını yitiren çocuk sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail, ateşkese rağmen saldırıları sürdürüyor

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 464'e, yaralı sayısı bin 275'e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 92 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 548'e, yaralı sayısı 171 bin 353'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3-sayfa, Bebek, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gazze'de Soğuklar 27 Günlük Bebek Hanelerine Kâbus Oluyor - Son Dakika

Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ortadoğu’da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami’de Ortadoğu'da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami'de
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:27
Hakan Çalhanoğlu ’’Aslan’’ oluyor
Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 14:53:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazze'de Soğuklar 27 Günlük Bebek Hanelerine Kâbus Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.