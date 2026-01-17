Gazze'de Soğuktan Bebek Ölümü - Son Dakika
Gazze'de Soğuktan Bebek Ölümü

17.01.2026 12:32
27 günlük bir bebek, Gazze'de aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Soğuk hava krizi derinleşiyor.

İsrail'in ateşkese rağmen insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, Han Yunus kentinde 27 günlük bir bebek dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aişe Ayiş el-Ağa adlı 27 günlük bebek, bugün Han Yunus'ta şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Bebeğin ölümüyle birlikte, kış mevsiminin başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısı 8'e yükseldi.

Yerel ve tıbbi kaynaklar, bu ölümlerin İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerini kısıtlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının bölgeye girişinin sınırlı olması nedeniyle, yüz binlerce Filistinlinin derme çatma ve yetersiz çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

Özellikle yerinden edilmiş ailelerin, soğuk hava koşullarına karşı korumasız alanlarda barındığına dikkati çeken kaynaklar, mevcut durumun çocuklar ve bebekler açısından ciddi hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

Gazze halkının barınma ve sağlık hizmetlerine erişimde ağır sıkıntılar yaşadığı, yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle ısınma imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı aktarıldı.

Bölgede etkili olan fırtınalı, yağışlı ve soğuk hava koşullarının, ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen derinleşen insani krizi daha da ağırlaştırdığı kaydedildi. Temel ihtiyaçlara erişimin sağlanamaması nedeniyle Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

