Son Dakika Haberleri: Gazze'de Yakıt Krizi Nedeniyle Hastanelerde Hizmet Duracak

Gazze'de Yakıt Krizi Nedeniyle Hastanelerde Hizmet Duracak

54 dakika önce

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle bölgedeki 5 hastanede hizmetin duracağı uyarısında bulundu.

Gazze'de Yakıt Krizi Nedeniyle Hastanelerde Hizmet Duracak, System.String[]
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle bölgedeki 5 hastanede hizmetin duracağı uyarısında bulundu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze'deki 5 hastanede hizmetin duracağı bu durumun daha önce görülmemiş bir sağlık ve insanlık felaketine neden olacağı uyarısı yapıldı.


Söz konusu hastanelerin Abdülaziz el-Rantisi Çocuk Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Göz Hastanesi, Ruh Sağlığı ile Ebu Yusuf en-Neccar Hastaneleri olduğu aktarılan açıklamada, bu hastanelerin, alanlarında uzman kurumlar olduğu, bölgedeki sağlık sisteminin omurgasını teşkil ettikleri ve binlerce kişiye hizmet verdikleri kaydedildi.


Açıklamada, tüm ilgili kurumlara, Gazze'de insani bir felaketin önüne geçilmesi için akaryakıt krizinin çözülmesi amacıyla harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, geçen perşembe yaptığı açıklamada, 340 bin kişiye hizmet sunan Beyt Hanun Hastanesi'nde jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi sonucu sağlık hizmetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.


Kudra, geçen salı yaptığı açıklamada da "Hastanelerdeki yakıt 2 ila 5 gün sonra tükenecek. Bu durum yüzlerce hastanın hayatını tehdit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.


Gazze'deki elektrik krizi


İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.


Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ay başında yaptığı açıklamada, bölgenin günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak bu miktarın sadece 205 megavatının temin edilebildiğini belirtmişti.


Elektrik Dağıtım Şirketi, bölgedeki elektrik santralinde 3 jeneratörün çalışmasıyla günde 85 megavat üretim sağlandığını, İsrail'den de 120 megavat elektrik alındığını aktarmıştı.

Bölgede endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan etkileyen alanlarda hissedilen elektrik krizine çözüm kapsamında bazı geçici adımlar atıldı.

Geçen yıllarda acil yardımlar çerçevesinde çeşitli ülkelerden sağlanan finans desteğiyle yakıt tedarik edildi ancak uzun vadede bir çözüm sunmayan bu girişimler, herhangi bir uluslararası anlaşma ya da güvenceye bağlı değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:47 Kaynak: AA

Sultan Abdülaziz, Söz, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu

İzdivaç Programını, 'Türkiye Şehit Verdi, Siz Burada Oynadınız' Diyerek Terk Eden Damat Adayı İsyan Etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın Katıldığı Fazıl Say Konseriyle İlgili Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 21:41:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de Yakıt Krizi Nedeniyle Hastanelerde Hizmet Duracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]