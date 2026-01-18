Gazze'de Yeni Komite Kuruldu - Son Dakika
Gazze'de Yeni Komite Kuruldu

18.01.2026 00:21
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Mısır'da çalışmalara başlayarak yerel sorunları çözmeyi hedefliyor.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, teknokratlardan oluşan komite üyelerini açıklayarak, Mısır'ın başkenti Kahire'de çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.

Şaas, Mısır'daki "El-Kahire el-İhbariye" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisinin bir akademisyen olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesine liderlik ettiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde ekonomi, ticaret ve sanayi alanında sorumluluklar üstlenmek üzere mühendis Aid Ebu Ramazan'ın komitede yer aldığını dile getiren Şaas, "Abdülkerim Aşur da tarımdan sorumlu üyemizdir. Doktor Aid Yagi de sağlıktan sorumlu üye olurken, mühendis Usame es-Sadavi de konutlardan sorumlu üyemizdir. Adaletten sorumlu üyemiz de Adnan Ebu Verde oldu." dedi.

Gazze'de içişleri ve güvenlikten sorumlu üyenin de Sami Nesman olduğunu aktaran Şaas, Ali Berhum'un su ve belediye işlerinden, Beşir er-Rays'ın maliyeden, Hena Terzi'nin sosyal işlerden, Cebr ed-Daur'un eğitimden ve Ömer eş-Şimali'nin iletişimden sorumlu üyeler olduklarını kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına hizmet edecek komiteyi Kahire'de oluşturduklarını belirten Şaas, teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Gazze'deki Filistinlilerin acılarını hafifletmek için kurulduğunu ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması öncelikli çalışmaları olacak

Gazze'de ateşkesin sağlanması için arabuluculuk rolünü üstlenen ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür eden Şaas, "Komitemiz oluşturulduktan sonra Kahire'de bazı toplantılar da yaptı. Gazze'de halkımıza neler sunabileceğimizi belirlemek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için Mısır tarafından sunulan plan doğrultusunda çalışmalar yapacağına işaret eden Şaas, "Mısır'ın yeniden imar planı, Gazze'de İsrail'in evlerini yıktığı Filistinlilere yeni evler inşa edilinceye kadar ilk aşamada acil geçici konutları temin etmekle başlıyor. Gazze'de halihazırda kullanılan çadırlar da yetersiz kaldığı için Refah Sınır Kapısı'ndan konteyner evlerin ulaştırılmasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının öncelikli çalışmalarından biri olduğunu dile getiren Şaas, Gazze'ye insani yardımların girişi ve seyahat için Refah Sınır Kapısı'nın önemine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki çocukların, 2 yıldan fazla süre boyunca eğitimden mahrum bırakıldığını hatırlatan Şaas, Filistinli çocuklar için yoğun bir eğitim programı planladıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Kaynak: AA

