Gazze'deki İnsani Kriz Sürekli Derinleşiyor
Gazze'deki İnsani Kriz Sürekli Derinleşiyor

Gazze\'deki İnsani Kriz Sürekli Derinleşiyor
30.01.2026 14:51
ICRC Başkanı, Gazze'de enkaz altında kalanların ve temel hizmetlerden mahrum kalanların durumunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'de birçok insanın hala enkaz altında olduğunu belirterek, insanların temel hizmetlerden yoksun şekilde yaşadığını ve sert kış koşullarında ısınmak için mücadele ettiğini bildirdi.

ICRC Başkanı Egger, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkelerin ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'nin vahim insani durumunu iyileştirmek için elde edilen ivmeyi kullanması gerektiğini vurgulayan Egger, son 15 haftada anlaşmanın ilk aşamasında belirtildiği gibi rehineleri, tutukluları ve ölenlerin cenazelerini ailelerine geri getirmek için İsrail, Hamas ve arabulucularla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Egger, "Gazze'de birçok insan hala enkaz altında. İnsanlar temel hizmetlerden yoksun bir şekilde yaşıyor ve sert kış koşullarında ısınmak için mücadele ediyor. Binlerce aile sevdikleri hakkında haber beklemeye devam ediyor. Hastanelerin, evlerin, okulların ve su sistemlerinin onarılması ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin ve çatışmanın taraflarının uluslararası insancıl hukukta yer alan maddeleri uygulamakla mükellef olduğunu hatırlatan Egger, bunun hayat kurtarmak, insan onurunu yeniden tesis etmek ve kalıcı barışın inşa edilebileceği temelleri atmak için elzem olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Gazze

Son Dakika Güncel Gazze'deki İnsani Kriz Sürekli Derinleşiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze'deki İnsani Kriz Sürekli Derinleşiyor - Son Dakika
