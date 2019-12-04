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Gazze'deki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfının, Gazze'de açtığı Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi.

İHH İnsani Yardım Vakfının, Gazze'de açtığı Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi.

İHH Orta Doğu Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezi bünyesindeki Mavi Marmara Kuran Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 14 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendiğini belirtti.

Erkek ve kız öğrencilerin eğitim gördüğü merkezde, 165 kişiye hizmet sunulduğunu aktaran Kaya, hafızlık eğitimini tamamlayanlardan 10'unun kız, 4'ünün ise erkek öğrenci olduğunu kaydetti.

Kaya, Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezinde İngilizce dil eğitimi, kültür kursları, bilgisayar eğitimi, Kuran-ı Kerim ve meslek edindirme dallarında eğitim verildiğini ifade etti.

Temeli İHH tarafından 2012 yılında atılan merkez, İsrail'in saldırıları nedeniyle ancak Ekim 2019'da açılabilmişti.

Gazze'deki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi

Muhsin Yazıcıoğlu, Gazze, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:21 Kaynak: AA
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