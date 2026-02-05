Gazze'den Mısır'a Hasta Tahliyesi - Son Dakika
Gazze'den Mısır'a Hasta Tahliyesi

05.02.2026 22:10
Filistin Kızılayı, Refah Kapısı'ndan 7 hasta ve 14 refakatçiyi Mısır'a geçirdi.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 7 hasta ve 14 refakatçinin Mısır'a geçiş yaptığını açıkladı.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü geçişlere yeniden açılmasının ardından bölgedeki hasta ve yaralıların tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay'dan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen işlemler kapsamında Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentindeki bir hastaneden 7 hasta ve beraberindeki 14 refakatçinin Mısır'a geçişlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı. Filistin Kızılayı'na ait ambulans ekiplerinin hastalıları Refah Sınır Kapısı'na ulaştırdığı, aynı zamanda geçiş işlemlerinin güvenli ve kolay bir şekilde tamamlanması için yardım sağladıklarının altı çizildi.

Filistin Kızılayı, hasta tahliyelerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uluslararası ortaklarla sürdürülen iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu faaliyetin Gazze Şeridi'ndeki olumsuz insani şartlara rağmen hastaların seyahatlerinin sürekliliğini sağlamak ve ihtiyaç duydukları tedaviye erişimlerini kolaylaştırmak amacı taşıdığını yeniden teyit etti.

Geçişler askıya alınmıştı

Filistin Kızılayı dün Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Refah Sınır Kapısı, sabah saatlerinde anlaşma ve İsrail'in taahhüdü doğrultusunda her zamanki gibi açıldı" denilmişti.

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Mayıs 2024 tarihinde Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirmişti. Yaklaşık 2 yıl boyunca kapalı kalan sınır kapısı, ABD ve Türkiye başta olmak üzere birçok diğer ülkenin de katılımıyla sağlanan ateşkes anlaşması uyarınca 2 Şubat'ta yeniden iki yönlü geçişlere açılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

