Gazze İçin Dayanışma Çağrısı
07.12.2025 22:19
İstanbul Valisi Gül, Gazze'deki Müslümanların yanında durulması gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI Bilim ve Düşünce Derneği (ISTAF) tarafından düzenlenen 'Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze' programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yerelde de bizlere düşen, başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere, hayırseverlerimizle birlikte karınca kararınca safımızı belirterek, katkımızı sunarak Filistin'in, Filistinlilere ait olduğunu, oradaki Müslümanlara ait olduğunu, Filistin diye bir ülkenin olduğunu ve sonsuza kadar da olacağını dosta düşmana anlatmamız lazım, göstermemiz lazım" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Derneği (ISTAF) tarafından Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen 'Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze' programına katıldı. Gazze'de ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara umut olmak, insani yardım farkındalığını artırmak ve toplanan tüm desteklerin Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, TBMM Meclis İdari Amiri İstanbul Milletvekili Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, ISTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz, ISTAF Onursal Başkanı AK Parti 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan, akademisyenler ve davetliler katıldı. Filistin Müzikleri Dinletisi ile başlayan program, çocukların Filistin çocuk tiyatrosu ile devam etti. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Konuşmalarını gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül'e ISTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz tarafından hediye taktim edildi. Ardından program panel konuşmalarıyla devam etti.

'FİLİSTİN'İN MÜSLÜMANLARA AİT OLDUĞUNU GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu tür etkinlik davetlerini gördüğümüzde, etkinliklerin yapıldığını gördüğümüzde ilk hissettiğimiz şey şu, aslında hepinizin hissettiği gibi mümkünse orada olmamız, imkan varsa katkı sunmamız ve safımızı belirtmemiz lazım. Türkiye, hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda mazlumların yanında, zalimlerin karşısında. Bizim duruşumuz belli. Aslında 'Dünya 5'ten büyüktür' derken Cumhurbaşkanımız, hepimizin adına, millet olarak, devlet olarak bizim sözcümüz oluyor. Yerelde de bizlere düşen, başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere, hayırseverlerimizle birlikte karınca kararınca safımızı belirterek, katkımızı sunarak Filistin'in, Filistinlilere ait olduğunu, oradaki Müslümanlara ait olduğunu, Filistin diye bir ülkenin olduğunu ve sonsuza kadar da olacağını dosta düşmana anlatmamız lazım, göstermemiz lazım" dedi.

'BİZİM İÇİN İSTANBUL NEYSE KUDÜS DE ODUR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Biz yolculuğumuzdan asla vazgeçmeyiz. Onurlu bir şekilde, çalışarak gece gündüz mücadele vererek yeryüzünün daha adil, daha insanca yaşandığı bir dünya olması için mücadele veririz. Hedefimiz büyük. Bu hedef doğrultusunda çalışmak zorundayız. Filistin'de neler olup bittiğini bilmeyenlerin dünyayı anlamaları mümkün değildir. Tarih boyunca Kudüs'e ve Filistin coğrafyasına kim hakim olmuşsa dünyaya da onlar hakim olmuştur. Biz uzun yıllar orada hakimiyet altında, hakimiyetimiz oldu. O zaman üç kıtada hüküm sürüyorduk. Ama bugün ne halde olduğunu görüyoruz. O yüzden hedeflerimizi büyük tutmak zorundayız. Buradaki kardeşlerimizle dayanışmak da hem insani, hem vicdani, hem ahlaki, hem İslami, hem de tarihi görevimizdir. Birçok sebepten dolayı bizim için İstanbul neyse, Konya neyse, Bursa neyse, Diyarbakır neyse, Kudüs de odur, Trablus da odur, Beyrut da odur, Şam da odur" ifadelerini kullandı.

'İNANIYORUM Kİ GAZZE YENİDEN ÇİÇEKLENECEK'

ISTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz, "Bugün Gazze'ye bir çiçek olmak için geldik. Yarın o çiçeğin orman olmasını sağlayacak olan ise muhakkak birlikteliğimiz, dayanışmamız ve vicdanımız olacaktır. ve unutmayalım: Bazen bir şehir yeniden doğmak için toprağa değil, kalplere ekilir. Biz bugün Gazze'yi kalplerimize ektik ve inanıyorum ki Gazze yeniden çiçeklenecek, yeniden yükselecek, yeniden insanlığın vicdanında yerini alacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

