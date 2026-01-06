Gazze İçin İnsani Yardım Çalıştayı - Son Dakika
Gazze İçin İnsani Yardım Çalıştayı

06.01.2026 16:49
AK Parti, Gazze'deki ateşkes sonrası insani yardım konusunu ele almak için çalıştay düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın başkanlığında 'Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı' düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti'li Hasan Basri Yalçın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasının merkezine insani bir yaklaşımı yerleştirerek, aslında dünyaya bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. İnsani yardım kuruluşlarımızın başarısı, Türkiye'nin özellikle bu tür krizli bölgelerde yaptığı hizmetler, herkesin malumu. Belki de maalesef önümüzdeki dönemde çok daha fazla ihtiyacını hissedeceğimiz bir durum gibi gözüküyor" dedi.

'RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ'

Gazze'deki ateşkes sonrasında beklenen ilerlemenin kaydedilemediğinin altını çizmek, bu ilerlemenin nasıl sağlanabileceğini, insani yardımın Gazze'de nasıl daha fazla arttırılabileceğini konuşmak için toplandıklarını belirten Yalçın, "Bu konuyla ilgili tecrübesi olan arkadaşlarımızla, siz sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ele almak, değerlendirmek ve dünya kamuoyunun yönüne koymak istiyoruz. Çünkü şöyle bir tuzak da söz konusu; eğer ortada bir ateşkes anlaşması gibi bir anlaşma varsa, olayı çok da yakından takip etmeyen toplum, sanki gerçek bir ateşkes anlaşması varmış gibi düşünme eğilimi gösterebiliyor. Sanki oradaki temel insani meselelerin çözülme yoluna girdiğini düşünmek gibi bir eğilime geçebiliyor. Dünyanın siyasi gündemi bu kadar yoğunken de Gazze insanların gündeminin dışına çıkabilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Biz AK Parti olarak, Gazze'ye verilen hassasiyetimizi hiçbir zaman başka meselelerin arkasına koyacak değiliz. Cumhurbaşkanımızın ilk günden bu yana meseleye gösterdiği yaklaşım, bizim de temel yaklaşımımızdır. Herkes Gazze'yi unutsa da biz asla unutmayacağız. İnsani yardım kuruluşlarımızın temel meseleleri ve hangi konularda daha hazırlıklı olması gerektiği gibi meseleleri de ele almayı düşünüyoruz. Özellikle insani yardım kuruluşlarımızın kendi öncelikleri, kendi belirledikleri öncelikler neler ise onları dinleyip, not alıp, değerlendirme yapma ve bir rapor hazırlama şansına sahip olacağımızı umuyorum. Bu raporları da partimizin yetkili kurulumlarıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TERBİYESİZCE VE ANLAMSIZ SALDIRILAR OLDU'

İnsanlık tarihi açısından son derece kritik bir dönemden geçildiğini aktaran Yalçın, "Birçok riskin, birçok belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönem bu. Bu düzene öncülük ettiğini düşünen, bu düzene öncülük ettiğini söyleyen aktörler, bugün bu düzende kendi koyduklarına iddia ettikleri kuralları bile maalesef çok hızlı bir şekilde çiğnemeye başladılar. Venezuela'da yaşanan örnek de aslında bunlardan bir tanesi. Bu zamana kadar çiğnenmemesi gerektiğini düşündüğümüz egemenlik hakları ve benzeri prensipler, burada gerçekten berhava edilmiş gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde bunun kimlere zarar getireceğini hep beraber göreceğiz. Yani bu tür çabalar, bu tür davranışlar, insanlık adına vicdanları, adalet duygusunu yaralayıcı davranışlar. O yüzden bir an önce bunların son bulmasını istiyoruz. Tüm diğer meselelerde de olduğu gibi bu meselelerde bazı ilke ve prensiplere sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Fakat maalesef Özgür Özel'in yine son derece aceleci, yine son derece düşüncesiz bir şekilde sarf ettiği sözler, anlayabiliyorum ki kendi destekçileri tarafından bile hüsnükabul görmedi. Bu olay esnasında Cumhurbaşkanımıza yönelik de özellikle bazı ülkelerden, son derece terbiyesizce ve anlamsız saldırılar oldu. Bu saldırılara yönelik belki de Türk insanının insanca tavrının bir cevabı olarak, Türk insanının devletine ve milletine duyduğu saygının çerçevesinde bize gündelik siyasetin içerisinde muhalif olan birçok gazeteci, fikir insanı veya siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onun Cumhurbaşkanının haklarını, onun hukukunu savunabilen bir tavır ortaya koyarken, maalesef ana muhalefet partisinin lideri, buradan siyasi bir rant devşirmeye, ucuz bir dedikodu, ucuz bir siyaset üretmek gibi bir eğilime düştü" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Dış Politika, Sivil Toplum, Orta Doğu, AK Parti, Güncel, Gazze, Son Dakika

