Gazze İçin İnsani Yardım Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gazze İçin İnsani Yardım Çalıştayı

24.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki insani yardım sorunları ve İsrail engelleri ele alındı, acil ihtiyaçların karşılanması vurgulandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın başkanlığında gerçekleşen " Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin önündeki temel sorunun İsrail kaynaklı siyasi engellemeler ve devam eden abluka olduğu ifade edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için somut öneriler sunulması amacıyla 6 Ocak'ta düzenlenen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, tespit, öneri ve yöntemler ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın başkanlığında gerçekleşen çalıştayda, insani yardım kuruluşlarıyla sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve zorluklara dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

Sahada insani yardım operasyonlarının sağlıklı sürdürülememesinin teknik ve lojistik süreçlerden ziyade öncelikli olarak İsrail kaynaklı siyasi engellemeler ve süregelen abluka kaynaklı olduğu vurgulandı.

Bu anlamda barınma, sağlık, eğitim, gıda ve su başta olmak üzere acil yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sorunlar bulunduğu kaydedildi.

Çadırların yetersiz kaldığı, konteyner ve mobil yaşam alanlarının Gazze'ye girişinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

"Bölge bazlı planlama ve raporlama mekanizmaları kurulmalı"

Sağlık altyapısının büyük ölçüde İsrail tarafından tahrip edildiği, sahra hastaneleri ve mobil sağlık ekiplerine acil ihtiyaç olduğu belirtildi.

Eğitimin ise Gazzelilerin yerinde kalabilmesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğu değerlendirildi.

Yardımların ulaştırılmasında bölge bazlı planlama ve raporlama mekanizmalarının kurulmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail kaynaklı kısıtlamalar, lojistik ve para transferi engelleri ile üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yardımlarda yaşanan zorluklar, çalıştayın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca İsrail'in gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin görünür kılınmasına yönelik iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Çalıştayda yapılan bu tespitlerin AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca raporlaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazze İçin İnsani Yardım Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:27:24. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze İçin İnsani Yardım Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.