Gazze için Teknotratlar Kurulu Toplanıyor

14.01.2026 18:22
Mısır'da, Gazze'nin yönetimi için bağımsız teknokratlardan oluşan kurulu oluşturulacak.

ABD'nin geçiş döneminde Gazze Şeridi'ni yönetmesi ve bağımsız teknokratlardan oluşması öngörülen kurul üyelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmasının beklendiği belirtildi.

Filistinli ismini vermek istemeyen bir kaynaktan aktarılan bilgilere göre, kurulun üyelerinin belirlendiği ve her üyenin kendi alanında görevine başlayacağı aktarıldı.

Kurulun liderliğine eski Filistin Planlama Bakan Yardımcısı Ali Şaas'ın getirileceği belirtilirken, teknokratlar kurulunde yer alması beklenen isimler ve görevleri şu şekilde:

Başkan: Ali Şaat (Eski Planlama Bakan Yardımcısı)

İletişim: Ömer Şimali (Filistin Telekomünikasyon Şirketi Gazze İcra Direktörü)

Tarım: Abdülkerim Aşur (Tarımsal Yardım Derneği Müdürü)

Sağlık: Dr. Aid Yaği (Tıbbi Yardım Derneği Müdürü)

Ticaret ve Ekonomi: Aid Ebu Ramazan (Gazze Ticaret Odası Müdürü)

Eğitim: Dr. Cebr ed-Daur (Filistin Üniversitesi Rektörü)

Maliye: Beşir er-Ris (Mühendislik Danışmanı)

Su ve Belediyeler: Ali Berhum (Güney Gazze Ortak Hizmetler Konseyi İcra Direktörü)

Sosyal İşler ve Kadın Hakları: Hana Terzi (Avukat)

Toprak İdaresi: Arabi Ebu Şaban

Yargı: Muhammed Besisu

Emniyet ve Güvenlik: Muhammed Tevfik Halid veya Muhammed Nesman

Filistin teknokratlar kurulu üyelerinin yarın ya da cuma günü Kahire'de toplantı yapmasının beklendiği aktarıldı.

Gazze için oluşturulacak Uluslararası Barış Komitesi

BM Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 2025'te ABD tarafından sunulan ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Karar, Gazze'de 2027 yılı sonuna kadar görev yapacak geçici bir uluslararası gücün oluşturulmasını öngörüyor.

Söz konusu plana göre Gazze, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki bir "Uluslararası Barış Komitesi" denetiminde, bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilecek.

Trump'ın planına göre, Gazze'nin yönetimi için kurulacak teknokratlar kurulu üyelerinin kendi sorumluluk alanları dahilinde görev yaparak, İsrail soykırımı sonrasında bölgede yaşanan insani felaketi sıkıntılarını gidermesi bekleniyor.

Plan, teknokratlar kurulunun Gazze yönetiminde yer almasının yanı sıra, ateşkes, esir değişimi, Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasını da öngörüyor.

Hamas, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin, dün ateşkes anlaşmasının uygulanmasının tamamlanmasının yanı sıra Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının yeniden açılması konusunda görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye geldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

