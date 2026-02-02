Gazze Komitesinin Sınır Kapısı Sorunu

GAZZE, 2 Şubat (Xinhua) -- Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Üyesi Aed Yaghi, komite üyelerinin "teknik nedenlerden" dolayı Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne pazartesi günü giriş yapamayacağını söyledi.

Yaghi pazar günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Gazze'de yeni kurulan idari komitenin tam olarak açıklanmayan "teknik sorun ve engellerden" dolayı Mısır'ın başkenti Kahire'de kalmaya devam ettiğini söyledi. Yaghi, 15 üyeden oluşan komitenin önümüzdeki günlerde Gazze'ye giriş yapması temennisini dile getirdi.

Adının gizli kalması koşuluyla konuşan diğer bir komite üyesi ise komitenin halen bir merkezi ve faaliyet bütçesi olmadığını belirtti. Henüz herhangi bir mali destek almadıklarını kaydeden komite üyesi, kısa süre içinde Gazze kentinde bir tesis kiralamayı umduklarını sözlerine ekledi.

Komite üyeleri, Gazze Şeridi'ne girdikten sonra bakanlık ve ofislerin teslim alınmasını görüşmek üzere Filistinli gruplar ve hükümet kuruluşlarıyla görüşme yapmayı planlıyor.

Öte yandan 50 hastanın pazartesi günü Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye dönmesinin beklendiğini açıklayan Filistinli güvenlik güçleri, Gazze'den ayrılmak isteyenler için nasıl bir prosedür takip edileceğinin henüz belli olmadığını kaydetti.

18 aydan bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı pazar günü deneme amaçlı olarak kısmen yeniden açılmıştı.