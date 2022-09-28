Gazze'de, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları protesto edildi - Son Dakika
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Gazze'de, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları protesto edildi

28.09.2022 15:38

Gazze Şeridi'nde, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar protesto edildi.

Gazze Şeridi'nde, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar protesto edildi.

Hamas'ın öğrenci kolu "İslami Blok" tarafından düzenlenen gösteride, Mescid-i Aksa'daki baskınları kınayan pankartlar açıldı.

İslami Blok Basın Merkezi Müdürü Ahmed Hamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki üniversite öğrencilerinin Aksa'yı ve Kudüs'ü desteklemek için gösteri gerçekleştirdiğini belirtti.

"Aksa'ya yönelik tüm baskınları ve tüm uygulamaları reddediyoruz. Kudüs hakkında taviz verilemeyecek bir Filistin sabitesidir." ifadelerini kullanan Hamed, Kudüs sakinlerini baskınları engellemek için Aksa'da toplanmaya ve nöbet tutmaya çağırdı.

Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" münasebetiyle 26 Eylül'den bu yana Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor

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Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Kaynak: AA

Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları protesto edildi - Son Dakika
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