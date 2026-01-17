Gazze Yönetimi İçin Mısır Desteği - Son Dakika
Gazze Yönetimi İçin Mısır Desteği

17.01.2026 21:17
Filistin Ulusal Komitesi, Gazze'de insani yardımları artırmak için Mısır ile iş birliği yapacak.

Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Gazze Şeridi'nde görevi üstlenmek için atılacak adımları ele aldı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre Şaas, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Reşad ile bir araya geldi.

Reşad, Filistin Ulusal Komitesi'nin Gazze Şeridi'nde üstleneceği görevde başarılı olması için Mısır olarak her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Şaas ve beraberindeki Filistin Ulusal Komitesi heyeti de Mısır'ın Gazze ve Filistin meselesinde sergilediği tutumu takdir ederek, Mısır'ın özellikle Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddeden çabalarına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki hayat koşullarının iyileştirilmesinin öncelikle ele alacaklarını belirten Şaas, Gazze Şeridi'ne insani yardımların yeterli miktarda ulaşması için sınır kapılarının açılması yönünde çaba sarf edeceklerine işaret etti.

Şaas dün, Filistin Ulusal Komitesi'nin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da 14 Ocak'ta, 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

BM'ye göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Kaynak: AA

