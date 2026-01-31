Gazzeli ressam Zaanin, İsrail saldırılarının bıraktığı yıkımı ve kaybolan hayalleri tuvale yansıtıyor - Son Dakika
Gazzeli ressam Zaanin, İsrail saldırılarının bıraktığı yıkımı ve kaybolan hayalleri tuvale yansıtıyor

31.01.2026 13:29
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gençlerin hayallerini yıkarken, Beyt Hanun'dan Gazze'nin Rimal Mahallesi'ne göç etmek zorunda kalan 18 yaşındaki ressam Merah Halid ez-Zaanin, yaşadığı acıyı ve savaşın izlerini çizimleriyle tuvale yansıtıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve ailesiyle birlikte Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula sığınan genç ressam, okul binasının bir barınma merkezine dönüşmesiyle mahremiyetin kalmadığı, kalabalık ve gürültülü bir ortamda resim yapmaya çalışıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle eğitim hayatı kesintiye uğrayan Zaanin için resim, hem bir ifade alanı hem de hayatta kalma mücadelesinin bir parçası haline gelmiş durumda.

İsrail saldırılarıyla yarım kalan bir gençlik

AA muhabirine konuşan Merah Halid ez-Zaanin, resme ilgisinin savaş öncesine dayandığını ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte çizimlerinin bambaşka bir anlam kazandığını söyledi.

"Ben Gazzeliyim. 18 yaşındayım. Savaştan önce de resim yapıyordum ama savaş sırasında çok daha fazla çizmeye başladım." diyen genç ressam, ailesiyle birlikte Beyt Hanun'dan önce Deyr el-Belah'a, ardından Gazze kentine göç ettiklerini anlattı.

Resim yeteneğini okul yıllarında katıldığı bir yarışmada fark ettiğini belirten Zaanin, "Okulda düzenlenen bir resim yarışmasına katıldım, birinci oldum ve ödül aldım. O günden sonra kendimi geliştirmeye başladım." dedi.

İsrail saldırılarının şiddetlenmesiyle birlikte insanların kendisinden, hayatını kaybeden yakınlarının portrelerini çizmesini istediğini aktaran Zaanin, "Şehit olan insanların resimlerini çizmemi istiyorlardı, ben de onlar için çiziyordum." ifadelerini kullandı.

Ancak en ağır dönemin, Gazze'ye ikinci kez göç ettikleri süreç olduğunu vurgulayan genç ressam, "Gazze'ye ikinci kez göç ettiğimiz dönemde açlık, yıkım ve savaşın en ağır halini yaşadık. Bu, hayatımda geçirdiğim en zor ve en kötü dönemdi." diye konuştu.

Mürekkeple direnen hayaller

İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle temel sanat malzemelerine dahi ulaşamadığını anlatan ressam Zaanin, tüm bu imkansızlıklara rağmen resim yapmaktan vazgeçmediğini söyledi.

"Gazze'ye ikinci kez geldiğimizde ne boya vardı ne kömür ne de başka bir malzeme. Sadece mürekkep vardı. Ben de mürekkeple çizmeye başladım." diyen Zaanin, zamanla çizimlerinin daha da arttığını ve yoğunlaştığını ifade etti.

İsrail saldırıları ve özellikle açlık döneminde tanık olduğu görüntülerin, resimlerine doğrudan yansıdığını dile getiren genç ressam, şunları söyledi:

"Telefonda açlık nedeniyle hayatını kaybeden insanların görüntülerini görüyordum. O dönem çok zordu. Açlığımı, korkumu ve acımı çizdiğim resimlere aktardım. Resim yapmak, içimde biriken her şeyi dışarı atmamı sağladı."

Bir yıldan fazla süredir okullardan uzak kaldıklarını belirten Zaanin, İsrail saldırılarının gençlerin eğitim hakkını da ellerinden aldığını vurgulayarak, "Okullar kapalıydı, eğitimden koptuk ama ben bu süreçte çizerek kendimi geliştirdim." dedi.

Genç ressam, yaşadığı çadırın içinde çizimlerini farklı köşelere asarak küçük bir sergi alanı oluşturduğunu anlattı. Her köşeyi farklı bir temaya ayırdığını belirten Zaanin, "Bir köşede açlığı, bir köşede savaşı, bir köşede yorgunluğu, bir köşede sevinci çizdim. Şehitler için ayrı bir köşe yaptım." diye konuştu.

Geleceğe dair hayallerinin İsrail saldırılarıyla sekteye uğradığını ancak tamamen yok olmadığını söyleyen ressam, "Hayalim sanat eğitimi almak, üniversitede okumak, sergi açmak ve kitaplar yazmak. Savaş bunu zorlaştırdı ama vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.

Çizimlerinin ve yazdıklarının Gazze'de yaşananlara tanıklık ettiğini vurgulayan genç ressam, "Resim yapmak, açlık ve korku döneminde beni hayatta tuttu. İstiyorum ki resimlerim ve kitaplarım dünyaya ulaşsın, Gazze'de gençlerin hayallerinin nasıl yıkıldığını herkes görsün." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yalnızca bugünü değil, bir kuşağın geleceğini de hedef aldığını söyleyen Zaanin, sanatın bu yıkıma karşı elinde kalan tek ifade aracı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

