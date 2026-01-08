Gebe Okulu ile Normal Doğum Artıyor

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) hizmet veren "Gebe Okulu"nda verilen eğitim ve uygulamalarla bilinçlenen anne adayları, sezaryen yerine normal doğumu tercih ediyor.

SEAH bünyesinde "Sakarya Gebe Eğitim Sınıfı" adıyla 2012'de başlayan, daha sonra "Gebe Okulu" adıyla faaliyetini sürdüren hizmetten 2020'den bu yana 5 bini aşkın anne adayı yüz yüze ve çevrim içi ücretsiz destek aldı.

Anne adaylarının doğumun evrelerini öğrenerek gebe için korkutucu olmaktan çok fizyolojik süreç olduğunu anladığı eğitimlerde, ağrıyla baş etme yöntemlerinden hidroterapi ve nefes teknikleri, doğumda uygulanacak masaj ve gevşeme teknikleri, aromaterapinin etkisi ve odaklanma yöntemleri öğretiliyor.

Geçen yıl 1949 gebenin katıldığı okulda, anne adaylarının doğuma daha bilinçli ve korkusuz hazırlanması, hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesi, emzirme ve bebek bakımını doğru öğrenmesi ve doğum sonrası ruh sağlığını korumasına yönelik eğitim verildi.

Eş ve refakatçilerin de sürece katılmasının teşvik edilmesi sonucu son 5 yıl içerisinde yüzde 21,3 olan sezaryen oranı 2025'te yüzde 17'ye düştü.

Duygusal olarak en hassas oldukları gebelik ve sonrası dönem için psikolojik desteğin de sunulduğu okulda anne adayları, fizyoterapistler eşliğinde pilates ile yoga yapmayı, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, doğru nefes alıp vermeyi, kendisinin ve bebeğinin bakımını, doğum sancısıyla baş etme yöntemlerini de öğreniyor.

Eğitimlerde ayrıca, çocuk sahibi olacak ailelerde doğuma ilişkin bilgi düzeyi artırılıp, özellikle doğal yöntemin normal doğum olduğu konusunda anneler bilinçlendiriliyor.

"Doğum yapacakları ortamı görme şansı elde ediyorlar"

SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, AA muhabirine, eğitimlerin haftanın her günü yüz yüze ve çevrim içi olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Anne adaylarının yanı sıra eşlerine ve refakatçilere de eğitim verildiğini aktaran Güneysu, "Bu eğitimler özellikle doğuma hazırlık, nefes ve gevşeme egzersizleri, bebek ile anne sütü eğitimleri, fizyoterapist eşliğinde pilates uygulamalarımız. Daha sonrası diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığına verilen önem, yapmaları gerekenler konusunda anne adaylarını bilgilendiriyoruz. Bu bilgilendirme aslında çocuğun doğduğundan itibaren yapması gerekenleri içeriyor, bilgi sahibi olmuş oluyorlar, bu bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Güneysu, Aralık 2025'te 113 anne adayına eğitim verildiği bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Hedef, gebelerimizde ilk etapta bilinci artırmak. Bu eğitimlerle bilinç seviyelerini artırıyoruz, özellikle doğal olanın normal doğum olduğu konusunda bilinçlendiriyoruz ve süreçte desteklemeye çalışıyoruz. Tıbbi gerekçelerle sezaryen eğilimleri olabiliyor, bunları hekim kararıyla birlikte alıyoruz. Bu süreçte gebelerimizi bilgilendirdiğimiz takdirde ciddi anlamda normal doğuma eğilimleri artıyor. Bununla birlikte sezaryen oranını bu yıl yüzde 17'lere kadar bu yöntemle gerilettik."

Eğitim kapsamında anne adaylarına doğumhanelerin gezdirildiğini anlatan Güneysu, "Okul kapsamında başlangıçtan sonuna kadar onları destekliyoruz, bebekle ve bakımıyla ilgili fikir sahibi yapıyoruz. Süreçle ilgili özellikle hastanemizi, ebelerimizi, doktorlarımızı tanıma imkanı buluyorlar. Odaları görme, doğum yapacakları ortamı görme şansı elde ediyorlar. Bununla birlikte sağlık çalışanlarıyla hastamız arasındaki güven bağı da oluşuyor. Bunların katılımlarını, hekimlerini, ebelerine güvenmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Güneysu, kadınlar ve çocukların en değerli hasta grubunu oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte özellikle onları desteklemekten çok memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu çalışmalarımızın artacağını, sürece ve bizlere güvenmelerini istiyoruz." dedi.

"Hem refakatçı hem baba eğitimimiz var"

25 yıllık ebe Zerrin İnan da doğumdaki egzersizlerden sancı ve ağrılarla nasıl baş edileceğine, bakım ve banyosundan lohusalık bakımına kadar oldukça geniş eğitim verdiklerini anlattı.

Gebelerin 24 ya da 22'nci haftalarında eğitime başladıklarını aktaran İnan, anne adaylarının süreçte kaygılı olduklarını, nasıl yönetebilecekleri konusunda zorlandıklarını fakat eğitimin başı ile sonunu değerlendirdiklerinde pozitif etkiler yarattığını, kaygılarının minimuma düştüğünü ve doğum sonrasında da desteklerinin sürdüğünü dile getirdi.

İnan, baba ve refakatçı eğitimlerinin de yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Baba adaylarına da eğitim veriyoruz, eşli eğitimlerimiz var. Aynı zamanda anne dostu hastane olduğumuz için TDL dediğimiz tek kişilik odalarda doğum yapabiliyor ve yanlarında refakatçı sağlayabiliyoruz. Hem refakatçı hem baba eğitimimiz var. Gebe okuluna gelemeyen gebelerimiz ebe polikliniğinde yine bireysel olarak bu eğitimleri dilerse alabiliyor. Baba adaylarımızın ilk başta tedirginliği oluyor. Özellikle bebek dersinde baba adaylarımız daha aktif oluyor. Nasıl altını değiştireceğini, banyosunu nasıl yaptıracağını, destek olacağını, özellikle lohusalık psikolojisinde nasıl hareket edeceğini, doğum sancılarında eşine nasıl destek olacağını, masaj yapacağını baba adaylarımıza gösteriyoruz."

"Burada yaptığımız aktiviteler daha rahat gebelik süreci sağlıyor"

Özlem Çetin de 31 yıllık ebe olduğuna değinerek, emzirme eğitimleri kapsamında anne ve baba adaylarına tutuş pozisyonları, emzirme saatleri gibi çeşitli eğitimler verildiğini, yaşadıkları problemlerin üstesinden gelemeyen anne adaylarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Anne adayı Nesrin Yüksek Kaymaz da ikinci bebeğine hamileliğinin 30. haftasında olduğunu ve okulda aldığı eğitim sayesinde yalnız olmadığını hissettiğini kaydetti.

Kaymaz, ilk gebelik sürecinde Sakarya'da olmadığını fakat doğum sonrasında emzirme döneminde ebe ve hemşirelerden destek aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bebeğimle güvenli bağlanma konusunda destek oldular. İkinci gebeliğimde bu süreci erken başlatmak istedim ve 25. haftada gebe okuluna başladım. Şu an 30 haftalık gebeyim, bu süreçte yalnız olmadığım için çok mutluyum. İlk gebeliğimde bunu yaşayamadığım için üzülüyorum. Bu sürece erken başlamak avantaj oldu benim için.

Eşim de bu konuda beni destekliyor, yanımda oluyor, buraya geldiğim süre boyunca daha huzurlu olduğumu söylüyor, gebe okulu büyük avantaj. İnsanın ikinci gebeliği de olsa korkuları oluyor, sonuçta her gebelik farklı süreç. Normal doğum insanı korkutan süreç ama burada ebe hanımlarla süreci kendine alıştırıyor, güvenli hissediyor. Burada yaptığımız aktiviteler daha rahat gebelik süreci sağlıyor, huzurlu hissediyorum."