Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, TBF Başkanı Türkoğlu'nu ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ile A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri Kerem Tunçeri'yi makamında ağırladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükgöz ziyarette konuklarına ilçe hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükgöz, Gebze'de hayata geçirilecek gençlik ve sportif projelere ilişkin konuklarıyla istişarede bulundu.
Türkoğlu ve Tunçeri'nin ziyareti, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:11 - Kaynak: AA
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