Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, TBF Başkanı Türkoğlu'nu ağırladı

Türkoğlu ve Tunçeri'nin ziyareti, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükgöz ziyarette konuklarına ilçe hakkında bilgi verdi.

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