Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafik ulaşıma kapatıldı.
Kocaeli'de işçi servisi kaza yaptı. Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi D-100 kara yolu istikametinde seyreden Eren K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi çarpıştı.
Fabrika işçilerini taşıyan midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 8 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre ulaşıma kapatılan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?