Gebze'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı

10.11.2025 00:22
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. Bir yaralının durumu ağır.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafik ulaşıma kapatıldı.

Kocaeli'de işçi servisi kaza yaptı. Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi D-100 kara yolu istikametinde seyreden Eren K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Fabrika işçilerini taşıyan midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 8 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre ulaşıma kapatılan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kaynak: AA

Gebze'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı
