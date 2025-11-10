Gebze\'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafik ulaşıma kapatıldı.

Kocaeli'de işçi servisi kaza yaptı. Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi D-100 kara yolu istikametinde seyreden Eren K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Fabrika işçilerini taşıyan midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 8 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre ulaşıma kapatılan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı.