Gebze'de Meslek Lisesi Proje Yarışması Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gebze'de Meslek Lisesi Proje Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

Gebze\'de Meslek Lisesi Proje Yarışması Ödülleri Dağıtıldı
06.01.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de meslek lisesi öğrencilerine yönelik proje yarışmasında dereceye girenlere 2,6 milyon TL ödül verildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri törenle verildi. Gebze Ticaret Odası tarafından öğrencilere 2 milyon 623 bin 300 TL destek verildi.

Yarışma kapsamında 52 proje, meslek odaları temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek 30 tanesi ödüle layık görüldü. Proje yarışmasının Gebze Ticaret Odası meclis salonunda düzenlenen ödül törenine Gebze Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslan, gençlerin çok şey düşündüğünü ancak bunların sadece düşüncede kalmayıp, fiiliyata dökülmesi gerektiğini belirterek "Geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimizin kafalarında binlerce çeşit fikir var ve bu fikirler emin olun çok kıymetlidir. Bilgi ancak fiiliyata döküldüğünde ve ticarileştiğinde değer artırır. Ülke olarak üretmediğimiz müddetçe, bunu ihraç etmediğimiz müddetçe de iki yakamız bir araya gelmez. Bizler üretmek zorundayız, üretmek için çalışmak zorundayız. Çalışmak içinde teşvik olmak durumunda, yani bir kazanç olmalı, eğer biz buna bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Biz bunun için buradayız, 1 yıl sonrasını düşünüyorsak tohum ekmemiz gerekiyor, 10 yıl sonrasını düşünmemiz gerekiyorsa fidan dikmemiz gerekiyor" dedi.

Gebze Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ise Gebze'nin iş potansiyelinin oldukça yüksek olması nedeniyle özel bir konuma sahip olduğunu ve bu nedenle de meslek eğitimi konusunda ciddi adımların atıldığını ifade ederek "Gebze, Türkiye'ye rol model olacak bir ilçe konumunda. Bizler bu rol model olan ilçeye aynı zamanda istihdam yönüyle de nitelikli elemanlar ve ara elemanlar kazandırıp, ülkemizi müreffeh bir yere taşıyarak insan gücü yetiştirmek durumundayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere törenle hediye çekleri dağıtıldı. Gebze Ticaret Odası tarafından öğrencilere toplam 2 milyon 623 bin 300 TL destek verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Meslek Lisesi, Ekonomi, Güncel, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Meslek Lisesi Proje Yarışması Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:27:02. #7.11#
SON DAKİKA: Gebze'de Meslek Lisesi Proje Yarışması Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.