Gebze\'de Meslek Lisesi Proje Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri törenle verildi. Gebze Ticaret Odası tarafından öğrencilere 2 milyon 623 bin 300 TL destek verildi.

Yarışma kapsamında 52 proje, meslek odaları temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek 30 tanesi ödüle layık görüldü. Proje yarışmasının Gebze Ticaret Odası meclis salonunda düzenlenen ödül törenine Gebze Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslan, gençlerin çok şey düşündüğünü ancak bunların sadece düşüncede kalmayıp, fiiliyata dökülmesi gerektiğini belirterek "Geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimizin kafalarında binlerce çeşit fikir var ve bu fikirler emin olun çok kıymetlidir. Bilgi ancak fiiliyata döküldüğünde ve ticarileştiğinde değer artırır. Ülke olarak üretmediğimiz müddetçe, bunu ihraç etmediğimiz müddetçe de iki yakamız bir araya gelmez. Bizler üretmek zorundayız, üretmek için çalışmak zorundayız. Çalışmak içinde teşvik olmak durumunda, yani bir kazanç olmalı, eğer biz buna bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Biz bunun için buradayız, 1 yıl sonrasını düşünüyorsak tohum ekmemiz gerekiyor, 10 yıl sonrasını düşünmemiz gerekiyorsa fidan dikmemiz gerekiyor" dedi.

Gebze Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ise Gebze'nin iş potansiyelinin oldukça yüksek olması nedeniyle özel bir konuma sahip olduğunu ve bu nedenle de meslek eğitimi konusunda ciddi adımların atıldığını ifade ederek "Gebze, Türkiye'ye rol model olacak bir ilçe konumunda. Bizler bu rol model olan ilçeye aynı zamanda istihdam yönüyle de nitelikli elemanlar ve ara elemanlar kazandırıp, ülkemizi müreffeh bir yere taşıyarak insan gücü yetiştirmek durumundayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere törenle hediye çekleri dağıtıldı. Gebze Ticaret Odası tarafından öğrencilere toplam 2 milyon 623 bin 300 TL destek verildi.