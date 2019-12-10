Gece nöbetindeki polisler, AA'nın

Ağrı'da uygulama noktasında gece nöbeti tutan polis memurları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Oylamaya sunulan AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen polisler oylama yaptı.

Polislerden Hakan İspiroğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıcada Kandil akşamı", sporda Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Polis memuru Yasin Uçan da haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafı için oy kullandı.

Polis Ali Aytaç ise haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Encümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını oyladı.