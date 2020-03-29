Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti - Son Dakika

Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti

22 dakika önce

Gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Cahit Turhan, koronavirüs önlemleri kapsamında pasif kaldığı için koltuğunu kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece bir kararname yayımlayarak sürpriz bir karara imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Cahit Turhan görevden alındı ve yerine yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

Erdoğan'ın bu hamlesi, 2018 yılında kurduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk değişiklik olurken herkes kararın gerekçesini merak etti.

GÖREVDEN ALINMASININ SEBEBİ KANAL İSTANBUL MU?

Kamuoyunda eski Bakan Turhan için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimi çevreler Kanal İstanbul Projesi'nin ihalesini ertelemediği için görevden alındığını iddia etti ancak Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberinde yer alan bilgilere göre olayın aslı başka.

VİRÜS ÖNLEMLERİNDE PASİF KALDI

AK Parti kulislerinde asıl gerekçenin Cahit Turhan'ın Kovid-19 önlemlerinde pasif kalması olduğu öne çıktı. Kanal İstanbul'la ilgili son ihalenin daha önce belirlenen takvime göre yürütüldüğü ve bakanın kişisel bir rolünün olmadığı kaydedildi.

Toprak'ın haberinde ilgili kısım şu şekilde:

Turhan'ın virüs nedeniyle havayolu, karayolu ve denizyolu ulaşımında erken önlem alamadığı ve yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı son 7 tedbir içinde yer alan 'Yurtdışı uçuşların yasaklanması' kararı da Turhan'a rağmen alınmış bir karar olarak öne çıkıyor.

Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum

Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:50 

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