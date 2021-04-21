Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı

Denizlispor'un 35 yaşındaki forveti Hugo Rodallega fırtınası durdurulamıyor. Kolombiyalı golcü, geçen hafta 40 metreden avladığı Erzurum'a yaptığı gibi aynı tarifeyi Ankaragücü'ne de uyguladı. Kolombiyalı golcü yaklaşık 30 metre uzaklıktaki serbest vuruşta topun başına geldi. Önce orta açacağı düşünüldü ama Rodallega barajın ve kalecinin kapattığı açıyı seçti, adeta örümcek ağlarını aldı.

İSTATİSTİKLERİ ALEV ALDI

Hugo Rodallega bu sezon Ege ekibinde çıktığı 32 karşılaşmada 14 gol ve 3 asist üretti. Bir dönem Trabzonspor'da da top koşturan deneyimli forvet, Karadeniz ekibinde de fantastik goller atmıştı. İlerleyen yaşına rağmen fit görüntüsünü korumaya devam eden Rodallega'nın önümüzdeki sezon ligde daha büyük bir takıma gitme ihtimali kuvvetli gözüküyor.