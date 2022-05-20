Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

20.05.2022 12:59
Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl Kocaeli'de 4 bin 74 trafik kazası meydana geldi, 108 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 699 kişi de yaralandı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl toplam 1 milyon 186 bin 353 trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazaların 998 bin 390'ı hasarlı, 187 bin 963'ü ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarından oluştu. Kazaların yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4'ü ise kırsal bölgelerde oldu.

Kocaeli'de ise geçen yıl 4 bin 74 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 108 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 699 kişi de yaralandı. - KOCAELİ

Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Yalova'da 2021 yılındaki trafik kazalarında 15 kişi öldü Yalova'da 2021 yılındaki trafik kazalarında 15 kişi öldü 5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı 5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Türkiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne koyulan X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 19:11:40. #1.13#
SON DAKİKA: Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement