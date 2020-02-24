"Geçerken Uğradım" filminin tüm geliri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Geçerken Uğradım' filminin tüm geliri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlandı - Son Dakika

"Geçerken Uğradım" filminin tüm geliri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlandı

7 saat önce

Afyonkarahisar'da çekilen ve 28 Şubat 2020 günü Türkiye genelinde gösterime girecek "Geçerken Uğradım" filminin tüm gelirleri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlandı.

Afyonkarahisar'da çekilen ve 28 Şubat 2020 günü Türkiye genelinde gösterime girecek "Geçerken Uğradım" filminin tüm gelirleri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlandı.

Afyon Eğitim Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vakfın 31 Aralık 1986 yılında kurulduğu eğitime destek veren yerel bir vakıf olduğu kaydedildi.

Kuruluşundan bugüne kadar 3 bin 885 üniversite öğrencisine karşılıksız burs verdiği belirtilen açıklamada, 2019-2020 döneminde de 535 öğrenciye burs verdiği belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve Afyonkarahisar'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları'nın katkılarıyla, Türkiye'de belki de ilk kez gişe gelirinin tamamının bir eğitim vakfına bağışlanmış olan "Geçerken Uğradım" isimli bir komedi film çekildiği ifade edildi.

Yönetmenliğini Onur Bilgin'in üstlendiği, senaristliğini Ahmet Taşpınar'ın yaptığı, filmin başrollerinde Selahattin Taşdöğen ve Mihriban Er rol aldığı bildirildi.

28 Şubat, Türkiye, Aralık, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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