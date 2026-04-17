Geçgel’den sert uyarı: Çocuklarımızı kaybediyoruz

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, son dönemde yaşanan ve toplumda derin üzüntüye neden olan olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçgel, çocuk yaşta faillerin yer aldığı şiddet olaylarının artık ciddi bir toplumsal alarm verdiğini belirterek kapsamlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

GEÇGEL: BU ARTIK BİR ÇIĞLIK, ÖNLEM ŞART

Okan Geçgel, yaşanan olayların münferit olmadığını belirterek, uzun süredir ihmal edilen sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların bir sonucu olduğunu ifade etti. “Çocuklarımıza ne oluyor sorusu artık bir serzeniş değil, bir çığlıktır” diyen Geçgel, çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin ciddiyetine dikkat çekti.

Toplumun geleceğini tehdit eden bu gelişmeler karşısında tüm kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Geçgel, özellikle aile, eğitim ve medya alanında daha güçlü politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

DİJİTAL İÇERİKLER VE ŞİDDET KÜLTÜRÜNE DİKKAT

Geçgel, televizyon programları ve dijital platformlarda yer alan şiddet içeriklerinin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, bu alanlarda daha sıkı denetim yapılması gerektiğini ifade etti.

Şiddet içerikli oyunların ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocukları olumsuz etkilediğini vurgulayan Geçgel, yaş sınırlamalarının daha etkin uygulanması ve zararlı içeriklere karşı topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

OKULLARDA GÜVENLİK VE HUKUKİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Eğitim kurumlarının çocuklar için en güvenli alanlar olması gerektiğini belirten Geçgel, okul güvenliğinin artırılması ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun güncellenmesi gerektiğini dile getiren Geçgel, çocuk yaşta işlenen ağır suçlara karşı daha caydırıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

MEDYAYA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Basın kuruluşlarına da çağrıda bulunan Geçgel, olayların reyting uğruna istismar edilmemesi gerektiğini belirterek sorumlu yayıncılığın önemine dikkat çekti.

Toplumu doğru bilgilendiren, provokasyondan uzak ve kamu vicdanını gözeten bir medya anlayışının benimsenmesi gerektiğini ifade eden Geçgel, yaşananların toplum için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun