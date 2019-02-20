Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Çanakkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Çanakkale'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Çanakkale Belediyesi: Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)



Merkez Kepez Beldesi: Alper Altınok



Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Halil Zahit Mert



Biga: Bülent Erdoğan



Biga Karabiga Beldesi: Ahmet Elbi



Biga Gümüşçay Beldesi: Adnan Pastırmacı



Bayramiç: Saadettin Arslan



Çan: Abdurrahman Kuzu



Çan Terzialan Beldesi: Tuncay Göymen



Yenice: Veysel Acar



Yenice Kalkım Beldesi: İbrahim Taşkın



Eceabat: Adem Ejder



Gelibolu: Bülent Çetin



Gelibolu Evreşe Beldesi: Ali Kamil Soyuak



Gelibolu Kavakköy Beldesi: Yağmur Erçoban



Lapseki: Eyüp Yılmaz



Lapseki Çardak Beldesi: Ahmet Öztürk



Lapseki Umurbey Beldesi: Nail Pekşen



Ezine: Güray Yüksel



Ezine Geyikli Beldesi: Mevlüt Oruçoğlu



Gökçeada: Muzaffer Dağlar



Bozcaada: Erdoğan Madak



Cumhuriyet Halk Partisi





Çanakkale Belediyesi: Ülgür Gökhan (Millet İttifakı)



Merkez Kepez Beldesi: Birol Aslan



Ayvacık: Mesut Bayram



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Cengiz Balkan



Biga: İsmail Işık



Biga Karabiga Beldesi: Muzaffer Karataş



Biga Gümüşçay Beldesi: Engin Özalp



Bayramiç: Mert Uygun



Çan: Bülent Öz



Çan Terzialan Beldesi: Feride Demirbaş



Eceabat: Metin Övün



Gelibolu: Mustafa Özacar



Gelibolu Evreşe Beldesi: Şefik Ay



Gelibolu Kavakköy Beldesi: Necati Kopça



Lapseki Umurbey Beldesi: Erdal Doğan



Lapseki Çardak Beldesi: Metin Semerci



Ezine: Halil Büyükerol



Ezine Geyikli Beldesi: Ercan Yılmaz



Bozcaada: Hakan Can Yılmaz



Milliyetçi Hareket Partisi



Merkez Kepez Beldesi: Serkan Ön



Ayvacık: Selçuk Gedik



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Galip Demir



Bayramiç: Şuayip Başaran



Çan Terzialan Beldesi: Arif Yumuşak



Yenice: Levent Akyol



Yenice Kalkım Beldesi: Özgür Demirtaş



Eceabat: Engin Derse



Gelibolu: Mehmet Eligül



Gelibolu Kavak Beldesi: İbrahim Bartın



Gelibolu Evreşe Beldesi: Fatih Erer



Lapseki Umurbey Beldesi: Aliye Ertopçu



Ezine: Ali Teyfik Aytimurer



Ezine Geyikli Beldesi: Doğan Labar



Gökçeada: Ertan Erdoğan



Bozcaada: Özgür Acar



İYİ Parti



Ayvacık: Nuri Pektaş



Yenice: Osman Nuri Duran



Eceabat: Saim Zileli



Lapseki: Gani Mehmet Ekim



Ezine: Zühtü Şansal Erdil



Gökçeada: Ünal Çetin (Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Çanakkale Belediyesi: Cemil Pehlivan



Merkez Kepez Beldesi: Ramazan Doğan



Ayvacık: Faruk Gönül



Ayvacık Küçükkuyu Beldesi: Erbah Ustaoğlu



Biga: Adnan Kömürcü



Biga Karabiga Beldesi: Hamidullah Orakçı



Biga Gümüşçay Beldesi: Zekai Uluçay



Bayramiç: Ali Algül



Çan: Orhan Görmez



Çan Terzialan Beldesi: Tayyip Talha Peker



Yenice: İsmail Tütüncü



Yenice Kalkım Beldesi: Hüseyin Karakaçan



Eceabat: Cumhur Aydın



Gelibolu: Bünyamin Ünlü



Gelibolu Evreşe Beldesi: Hamit Puhaloğlu



Gelibolu Kavakköy Beldesi: Mehmet Yenice



Lapseki: Ayhan Söndür



Lapseki Çardak Beldesi: Ramazan Saltuk Buğra Güleç



Lapseki Umurbey Beldesi: Osman Semi Ceylan



Ezine: Mustafa Erol



Ezine Geyikli Beldesi: Bülent Kardaş



Gökçeada: Kadir Baş



Bozcaada: Hüseyin Algül



Vatan Partisi



Gelibolu: Serkan Özbakır



Gelibolu Kavak Beldesi: Serkan Avcı



Biga: Hüseyin Çimen



Türkiye Komünist Partisi



Çanakkale Belediyesi: Reyhan Yıldırım

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