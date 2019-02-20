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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

1 saat önce

Kütahya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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Kütahya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Kütahya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi


Kütahya Belediyesi: Ahmet Sami Kutlu

Altıntaş: Arif Teke

Aslanapa: Muammer Özer

Çavdarhisar: Halil Başer

Domaniç: Yurdagül Bakkal

Dumlupınar: Şemsettin Akağaç

Emet: Hüseyin Doğan

Gediz: Muharrem Akçadurak

Hisarcık: Fatih Çalışkan

Pazarlar: Bilal Demirci

Simav: Adil Biçer

Şaphane: Rasim Daşhan

Tavşanlı: Mustafa Güler

Cumhuriyet Halk Partisi

Kütahya Belediyesi: Eyüp Kahveci


Aslanapa: Ali Kısa


Altıntaş: Doğan Akbunar


Çavdarhisar: Ali Okur


Domaniç: Mustafa Temel Ergün


Dumlupınar: Zekeriya Yılmaz


Simav: Gülcan Bütün

Şaphane: Lütfi Mutlu


Tavşanlı: Fisun Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi

Kütahya Belediyesi: Alim Işık

Altıntaş: Mehmet Akbunar

Aslanapa: Gökhan Gürel

Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar

Domaniç: Sahvet Ertürk

Dumlupınar: Niyazi Tezcan

Emet: Halil Tuna

Gediz: Mehmet Oyan

Hisarcık: Himmet Pınar

Pazarlar: Cavit Erdoğan

Simav: Eray Efe

Şaphane: Fehmi Yavuz

Tavşanlı: Kazım Bayram

İYİ Parti

Kütahya Belediyesi: Aynur Sezer

Altıntaş: Menderes Aydın

Domaniç: Şerif Yılmaz

Emet: Mustafa Uçak

Gediz: Erdoğan Dirican

Hisarcık: Ahmet Bülbül

Simav: Metin Karakuyu

Saadet Partisi

Kütahya Belediyesi: Ömer Faruk Evren

Altıntaş: Hamit Dönmez

Aslanapa: Melih Arslan

Çavdarhisar: Halil İbrahim Özcan

Domaniç: Beytullah Yılmaz

Dumlupınar: Bekir Kıyak

Emet: Mehmet Hamamcı

Gediz: Günaydın Kumru

Hisarcık: Şerif Pektaş

Pazarlar: Bilal Selçuk

Simav: Gökalp Özcengiz

Şaphane: Mehmet İnan

Tavşanlı: Davut Efe

Demokrat Parti

Kütahya Belediyesi: Ayşe Ceylan

Altıntaş: Celal Kutlu

Emet: Mustafa Koca

Gediz: Münevver Azmioğlu

Simav: Kasım Karahan

Şaphane: Sema Akçalıoğlu

Tavşanlı: Nihat Özden

Demokratik Sol Parti

Kütahya Belediyesi: Osman Çelik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Osman Çelik, Kütahya, Politika
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