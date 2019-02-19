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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Batman

15 dakika önce

Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Batman, System.String[]
Batman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Batman'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Batman: Murat Güneştekin


Kozluk: Veysi Işık


Gercüş: Gündüz Günaydın


Hasankeyf: Abdulvahap Kusen


Beşiri: Hüsamettin Akın


Sason: Muzaffer Arslan


Balpınar beldesi Hüseyin Geylani


İkiköprü beldesi: Yakup Kıyanç


Yücebağ beldesi: Abdullah Bil


Kayapınar beldesi: Abdulmüttalip Bademci


Cumhuriyet Halk Partisi


Batman: Enver Erdem


Kozluk: Savaş Durmaz


Gercüş: Hamdiye Öner


Hasankeyf: Orhan Cihan


Beşiri: Genco Özel


Sason: Cuma Uçar


Balpınar beldesi: Kemal Demir


İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya


Yücebağ beldesi: Tuncay Yaşar

Halkların Demokratik Partisi


Batman: Sabri Özdemir


Kozluk: Nazime Avcı

Gercüş: Zeynep Oduncu

Hasankeyf: Mecit Tokdemir


Beşiri: Felek Özel

İkiköprü beldesi: Hatice Taş

Bekirhan beldesi: Gülistan Sönük

Milliyetçi Hareket Partisi

Batman: Hayrettin Bektaş


Kozluk: Sami Biçer


Gercüş: Cengiz Mutlu


Hasankeyf: Emine Yeşim Bil


Beşiri: Hamit Yıldız


Sason: Muhammed Fatih Açık


Balpınar beldesi: Şahin Peyçi


İkiköprü beldesi: Veysel Demirsoy


Yücebağ beldesi: Ahmet Halit Açık


Kayapınar beldesi: Zükrüllah Çelikal


Bekirhan beldesi: Okan Çetin


İYİ Parti

Batman: Abdullah Balcı

Kozluk: Fırat Şanlı


Sason: Muhammed Emin Yılmaz


Beşiri: Nevzat Yenidoğan


Hasankeyf: Ramazan Toğuç


Gercüş: Hayrettin Turan


Kayapınar Beldesi: İrem Çelik


Balpınar Beldesi: Faris Öner


İkiköprü Beldesi: Veysel Erdem


Yücebağ Beldesi: Ümit Salman


Bekirhan Beldesi: Bayram Ayhan


Saadet Partisi

Batman: İlhami Işık


Kozluk: Osman Alphan


Gercüş: Burhan Rençber


Hasankeyf: Muhammed Kaplan


Beşiri: Sait Karabulut


Sason: Orhan Tekin


Balpınar beldesi: İmameddin Ekmiş


İkiköprü beldesi: Fehmi Yaşar


Yücebağ beldesi: Atilla Çetinkaya


Kayapınar beldesi: Samir Özhan


Bekirhan beldesi: Yasin Sağdıç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Batman, Politika
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