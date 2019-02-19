Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Düzce
45 dakika önce
Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Düzce'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Düzce: Faruk Özlü
Akçakoca: Cüneyt Yemenici
Gümüşova: Ahmet Azap
Kaynaşlı: Erol Bayraktar
Cumayeri: Recep Tuna
Çilimli: Muhsin Yavuz
Yığılca: Muzaffer Yiğit
Gölyaka: Yakup Demircan
Cumhuriyet Halk Partisi
Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)
Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)
Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Düzce: Erdoğan Bıyık
Akçakoca: Okan Yanmaz
Çilimli: Ömer Demirtaş
Gümüşova: Muharrem Tozan
Kaynaşlı: Birol Şahin
Cumayeri: Mustafa Koloğlu
Yığılca: Rasim Çam
Gölyaka: Murat Altındal
İYİ Parti
Düzce: Ömer Küçük
(Millet İttifakı)
Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Gümüşova: Ramazan Özdemir
(Millet İttifakı)
Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Düzce: Aptullah Yalman
Akçakoca: Murat Aşık
Gümüşova: Hakan Recep Usta
Kaynaşlı: Hasan Akdoğan
Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy
Çilimli: Bilal Çelebi
Yığılca: Musa Ergin
Gölyaka: İsa Aydın
Büyük Birlik Partisi
Düzce: Ferdi Çiçek
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:18 Kaynak: AA
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