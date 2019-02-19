Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Düzce

Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Düzce'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Düzce: Faruk Özlü





Akçakoca: Cüneyt Yemenici





Gümüşova: Ahmet Azap





Kaynaşlı: Erol Bayraktar





Cumayeri: Recep Tuna





Çilimli: Muhsin Yavuz





Yığılca: Muzaffer Yiğit





Gölyaka: Yakup Demircan





Cumhuriyet Halk Partisi



Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)



Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)



Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Düzce: Erdoğan Bıyık





Akçakoca: Okan Yanmaz





Çilimli: Ömer Demirtaş



Gümüşova: Muharrem Tozan





Kaynaşlı: Birol Şahin





Cumayeri: Mustafa Koloğlu





Yığılca: Rasim Çam





Gölyaka: Murat Altındal





İYİ Parti





Düzce: Ömer Küçük

(Millet İttifakı)



Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)



Gümüşova: Ramazan Özdemir

(Millet İttifakı)



Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Düzce: Aptullah Yalman



Akçakoca: Murat Aşık



Gümüşova: Hakan Recep Usta



Kaynaşlı: Hasan Akdoğan



Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy



Çilimli: Bilal Çelebi



Yığılca: Musa Ergin



Gölyaka: İsa Aydın



Büyük Birlik Partisi



Düzce: Ferdi Çiçek

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