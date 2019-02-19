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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Düzce

45 dakika önce

Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Düzce, System.String[]
Düzce'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Düzce'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Düzce: Faruk Özlü


Akçakoca: Cüneyt Yemenici


Gümüşova: Ahmet Azap


Kaynaşlı: Erol Bayraktar


Cumayeri: Recep Tuna


Çilimli: Muhsin Yavuz


Yığılca: Muzaffer Yiğit


Gölyaka: Yakup Demircan


Cumhuriyet Halk Partisi

Akçakoca: Fikret Albayrak (Millet İttifakı)

Gölyaka: Abdullah Şahin (Millet İttifakı)

Yığılca: Zeynel Çamlı (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Düzce: Erdoğan Bıyık


Akçakoca: Okan Yanmaz


Çilimli: Ömer Demirtaş

Gümüşova: Muharrem Tozan


Kaynaşlı: Birol Şahin


Cumayeri: Mustafa Koloğlu


Yığılca: Rasim Çam


Gölyaka: Murat Altındal


İYİ Parti


Düzce: Ömer Küçük
(Millet İttifakı)

Çilimli: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Gümüşova: Ramazan Özdemir
(Millet İttifakı)

Kaynaşlı: Mert Fatih Kesgin (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Düzce: Aptullah Yalman

Akçakoca: Murat Aşık

Gümüşova: Hakan Recep Usta

Kaynaşlı: Hasan Akdoğan

Cumayeri: Alibaba Rahman Gürsoy

Çilimli: Bilal Çelebi

Yığılca: Musa Ergin

Gölyaka: İsa Aydın

Büyük Birlik Partisi

Düzce: Ferdi Çiçek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:18 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Düzce, Güncel
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