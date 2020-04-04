Son Dakika › Güncel › Geçişleri engellemek için jandarma önlemi (2) - Son Dakika
Geçişleri engellemek için jandarma önlemi (2)
17 dakika önce
YOL KAYALARLA KAPATILDIDüzce ile Sakarya arasındaki ara geçişleri önlemek için ilginç bir önlem alındı.
YOL KAYALARLA KAPATILDI
Düzce ile Sakarya arasındaki ara geçişleri önlemek için ilginç bir önlem alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesi ile Düzce'nin Gümüşova ilçesini birbirine bağlayan az bilinen bir yol olan Yeşilyayla köyünün yolu kayalarla kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüler, yoldaki kaya parçaları ve emniyet şeritlerini görünce şaşırdı. Yoldan geçmek zorunda olanlar geri dönüp, alternatif güzergahlara yöneldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:09 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi