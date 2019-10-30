Son Dakika Haberleri: Geçmişten Geleceğe: Serge Gnabry vs. Mario Gomez
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Geçmişten Geleceğe: Serge Gnabry vs. Mario Gomez

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in Tottenham'ı 2-7 mağlup ettiği karşılaşmada dört golle yıldızlaşan Serge Gnabry'nin performansı, akıllara yakın tarihten bir başka efsane performansı hatırlattı. 2011-12 sezonunda Bayern, Basel'i 7-0 skorla dağıtırken eski oyuncusu Mario Gomez de dört gol kaydetmişti. Sizce hangi Bayernli'nin performansı daha iyiydi?

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in Tottenham'ı 2-7 mağlup ettiği karşılaşmada dört golle yıldızlaşan Serge Gnabry'nin performansı, akıllara yakın tarihten bir başka efsane performansı hatırlattı. 2011-12 sezonunda Bayern, Basel'i 7-0 skorla dağıtırken eski oyuncusu Mario Gomez de dört gol kaydetmişti. Sizce hangi Bayernli'nin performansı daha iyiydi?

Geçmişten Geleceğe: Serge Gnabry vs. Mario Gomez

Mario Gomez, Tottenham, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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