Galaxy Buds 2 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Galaxy Buds 2 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

12.08.2022 11:02
Galaxy Buds 2 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy Buds 2 Pro modelinin Türkiye fiyat etiketi belli oldu. Peki cihazın fiyatları nasıl?

Samsung, 10 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını, TWS Bluetooth kulaklığını ve de akıllı saat modellerini vitrine çıkardı. Şüphesiz etkinlikte ön planda olan cihazlardan birisi de Galaxy Buds 2 Pro idi. TWS Kulaklık, teknik özellik ve tasarım gibi detaylarda sınıfı geçmeyi başardı. Son olarak ürünün Türkiye fiyat etiketi belli oldu.

Galaxy Buds 2 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Şirketin iddiasına göre yeni Galaxy Buds modelleri piyasanın en iyi ANC, yani gürültü engelleme özelliğine sahip. Buna ek olarak her iki kulaklığın da içerisinde yeni sürücüler bulunuyor. Bu sayede ses kalitesinin bir üst seviyeye (24bit Hi-Fi) çıkarıldığı söyleniyor. Ayrıca dış sesi algılama ve mikrofon tarafında da bazı geliştirmeler bulunuyor.

Galaxy Buds 2 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

Pil ömrüne baktığımızda ise ANC aktif bir haldeyken kulaklıklar yaklaşık 5 saat boyunca müzik çalma ve 3.5 saat konuşma süresi sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte ise bu süre 18 ve 14 saate kadar çıkıyor. Tabii ANC kapalı olursa 8 saate kadar müzik çalma, 4 saate kadar da konuşma süresi sunuyor. Şarj kutusu ile de bu süre 29 ve 15 saate kadar yükseliyor.

Samsung bir tableti için daha One UI 4.1 güncellemesi verdi!

Kablosuz kulaklığın fiyatı ise ilk etapta 239 dolar şeklinde açıklanmıştı. Bu noktada Türkiye fiyatına dair en ufak bir bilgi verilmedi. Ancak bu durum bir süre önce değişti. Zira ürün, Samsung Türkiye resmi internet sitesinde 3 bin 499 TL'den ön siparişe açıldı. Ayrıca şimdi sipariş verilmesi halinde 9 Eylül 2022 tarihinden itibaren sevk edilmeye başlanacağını da belirtelim.

Galaxy Buds 2 ProÖzelliklerRenk seçenekleriGraphite, White ve Bora PurpleBoyutlar ve ağırlıkKulaklık: 19.9 x 21.6 x 18.7 mm, 5.5g

Şarj kutusu: 50.1 x 50.2 x 27.7 mm, 43.4gHoparlörÖzel Koaksiyel 2 Taraflı (Tweeter + Woofer) HoparlörSes kalitesi24bit Hi-Fi (Sadece OneUI 4.0 veya üzeri Samsung cihazlar), çok kanallı 360 ses,ANC ve ortam sesi algılamaHer ikisi de mevcut.BataryaKulaklık: 61 mAh

Şarj kutusu: 515 mAhÇalma süresi5 saate kadar/ kutu ile 18 saate kadar (ANC açık)

8 saate kadar/ kutu ile 29 saate kadar (ANC kapalı)Konuşma süresi3,5 saate kadar/ kutu ile 14 saate kadar (ANC açık)

4,0 saate kadar/ kutu ile 15 saate kadar (ANC kapalı)Bağlantı seçenekleriBluetooth 5.3Sensörİvmeölçer, Gyro, Hall, yakınlık, dokunma, ses alma birimi (VPU)Uyumluluk1.5 GB RAM ile Android 8.0 veya üstüSuya dayanıklılıkIPX7

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Selen Soyder ile Oren Fransez Boşandı Selen Soyder ile Oren Fransez Boşandı Bakan Varank, Sakarya'da Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi Açıklaması Bakan Varank, Sakarya'da Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi Açıklaması
Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Galaxy Buds 2 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
09:54 Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı
09:53 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 10 kuruşluk zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 21,15 olacak
09:37 Eli dursa ayağı durmuyor! Şarkıcı İrem Derici, içkisini ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içti
09:34 MİT, TSK'ya karşı birçok eylemin sorumlusu olan PKK'lı sözde eyalet sorumlusu Yusif Mahmud Rebani'nin öldürüldüğünü açıkladı
09:29 Pakistanlı şahıs, evlenme teklifi ettiği Yunan sevgilisinin "Hristiyan ol" sözleri sonrası cinnet geçirdi! 17 yaşındaki kızı boğarak katletti
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Galaxy Buds 2 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement