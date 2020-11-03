Gediz'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu ve bir kök Hint keneviri ile yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğeri adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'e bağlı Erdoğmuş köyündeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince eve, dün operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile evde yapılan aramada, 500 gram kubar esrar, 145 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen M.U. ve S.G., gözaltına alındı. Şüphelilerden M.U. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli S.G. ise bugün adliyeye sevk edildi.