Gediz'in Eskigediz beldesinde karantina kaldırıldı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, 8 Mayıs 2020 tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca uygulamaya konulan karantina gece yarısından itibaren kaldırıldı.

Gediz ilçesinin en büyük beldesi olan ve merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bine aşkın kişinin yaşadığı Eskigediz beldesi, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, Eskigediz beldesinde tespit edilen pozitif vakaların artış göstermesi nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, beldeye giriş ve çıkışın acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca, pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, Eskigediz Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, Eskigediz beldesinde oturan vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı. Diğer taraftan, Hisarcık ve Emet'e gitmek isteyen vatandaşların Güzüngülü Kavşağı'nı kullanmaları istenilmiş, Ayrıca Eceköy ve çevresindeki yolların Eskigediz'e ulaşımda kullanılmaması için tedbirler alınacağı da ifade edildi.

Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Eskigediz beldesinde Karantina saat 00.00'da sona erdi. Yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşımızın sağlığını korumak için Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde uygulanan karantina 21 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sona erecek. 8 Mayıs itibarıyla tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonlandırıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."