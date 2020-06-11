Gediz Ovası'nda 390 bin dekar alan suya kavuştu - Son Dakika

Gediz Ovası'nda 390 bin dekar alan suya kavuştu

Sulama sezonun başlamasıyla birlikte Manisa'nın Salihli ilçesinde 99 bin olmak üzere Gediz Ovası'ndaki toplam 390 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu.

Gediz Ovası'nda 390 bin dekar alan suya kavuştu, System.String[]

Sulama sezonun başlamasıyla birlikte Manisa'nın Salihli ilçesinde 99 bin olmak üzere Gediz Ovası'ndaki toplam 390 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu.


Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 38-39 civarında olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, sulama sezonunda Salihli'de 99 bin olmak üzere Manisa genelinde 390 bin dekar arazinin sulanacağını söyledi. Yalvaç, sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 507 milyonluk katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.


Gediz Ovası'ndaki sulamanın sağ ve sol sahil sulama diye ikiye ayrılarak yapıldığını belirten Yalvaç, "19 Haziranda 5 günlük ilk arayı vermek üzere kesilecektir. Sağ sahilde sulama süresi toplam 42 gün, sol sahilde ise 45 gün olarak belirlenmiştir. 13 Ağustos'ta kanaldan gelen sulama işlemi sağ ve sol sahilde sona erecektir" dedi.


Yalvaç "Demirköprü Barajımızdaki doluluk oranın yüksek olduğu önceki yıllarda sulama gün sayısı fazla iken bugün ne yazık ki 42-45 süren sulama çiftçimize yetmemektedir. Bu yüzden daha önce de ısrarla belirttiğimiz gibi vahşi sulamadan vazgeçilip kapalı sistem sulamanın yaygınlaştırılması gerekmektedir. Kapalı sistem sulama hem toprak açısından, hem su tasarrufu açısından hem de yetiştirilen ürünlerin daha nitelikli ve kaliteli yetişmesi için çok önemlidir" şeklinde konuştu. - MANİSA

Salihli, Manisa, Gediz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gediz Ovası'nda 390 bin dekar alan suya kavuştu - Son Dakika Ekonomi

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