Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti - Son Dakika

Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti

16.05.2021 15:34
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti, System.String[]

Galatasaray'ın genç yıldızı Gedson Fernandes, dün akşamki Yeni Malatyaspor maçının hemen ardından Instagram hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı. Gedson'un hızlı ve sürpriz vedasının ardındaki gerçek ortaya çıktı. Güvenlik güçleriyle kardeşi arasında yaşananları maç sonu öğrenen genç yıldızın, jet bir vedayla İstanbul'a veda ettiği iddia edildi.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçından önce yaşananlar futbolcular arasında huzursuzluğa yol açtı. Galatasaray'ın genç yıldızı Gedson Fernandes, maç sonunda aldığı haberin ardından sarı kırmızılı camiaya veda etti. Maç biter bitmez yaşananları öğrenen Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından taraftara veda etti.

HERKES GİRDİ, KARDEŞİ ALINMADI

Galatasaray Yönetimi'nin taraftar planı, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sekteye uğradı. Tribünlere 2 bin 900 adet sarı-kırmızılı bayrak hazırlandı ancak Türk Telekom Stadı'ndaki davetli sayısı bini geçmedi. Sabah'ın haberine göre; yüzlerce taraftar maça giremezken, futbolcu yakınları da zor anlar yaşadı. Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı ortaya çıktı.

HALİL VE FALCAO DA MAĞDUR

Gedson dışındaki oyuncuların yakınları da mağdur oldu. Falcao'nun eşi polisle tartışırken, Halil'in Hollanda'dan gelen akrabaları saatlerce kuyrukta bekledi.

Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti - Son Dakika Spor


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