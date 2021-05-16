Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçından önce yaşananlar futbolcular arasında huzursuzluğa yol açtı. Galatasaray'ın genç yıldızı Gedson Fernandes, maç sonunda aldığı haberin ardından sarı kırmızılı camiaya veda etti. Maç biter bitmez yaşananları öğrenen Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından taraftara veda etti.

HERKES GİRDİ, KARDEŞİ ALINMADI

Galatasaray Yönetimi'nin taraftar planı, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sekteye uğradı. Tribünlere 2 bin 900 adet sarı-kırmızılı bayrak hazırlandı ancak Türk Telekom Stadı'ndaki davetli sayısı bini geçmedi. Sabah'ın haberine göre; yüzlerce taraftar maça giremezken, futbolcu yakınları da zor anlar yaşadı. Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı ortaya çıktı.

HALİL VE FALCAO DA MAĞDUR

Gedson dışındaki oyuncuların yakınları da mağdur oldu. Falcao'nun eşi polisle tartışırken, Halil'in Hollanda'dan gelen akrabaları saatlerce kuyrukta bekledi.