Geleceğin dalgıçlarının nefes kesen eğitim

10 günlük zorlu kamp sürecini tamamlayıp, dalgıç eğitmeni oluyorlar

KOCAELİ - Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kerpe'de dalgıçlara eğitim veriliyor. 10 günlük zorlu kamp sürecini tamamlayan adaylar, dalgıç eğitmeni olabilmek için ter döküyor.

Hobi amaçlı dalış yapan vatandaşlar, profesyonel kariyerlerini yeni bir boyuta taşımak için Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu'nda ter döküyor. Dalgıç eğitmeni olma hayali kuran adaylar, 7 günlük zorlu teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından bağımsız bir denetçi tarafından 3 gün boyunca sınava tabi tutuluyor. Sınav neticesinde yeterlilikleri tamamlayan dalgıçlar, hayalini kurdukları eğitmen sertifikasını almaya hak kazanıyor.

"7 tane farklı sınavımız var"

Scuba Schools Internatıonal eğitmen eğiticisi Ufuk Özbaş, dalış eğitiminin yetiştirilme sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Özbaş, "Başlangıç seviyesi sertifika programına 'open water diver' diyoruz. Ardından uzmanlık alanlarına göre dalıcılar, kendilerini tecrübe ve deneyim konularında geliştiriyorlar. Eğer dalış profesyoneli olmaya karar verirlerse, dive guide (dalış lideri) eğitimi alarak aktif statüde bir SSI dalış merkezine bağlı çalışmak şartıyla profesyonel statü kazanıyorlar. Bundan sonraki eğitim ve kariyer yolculuklarını farklı bir boyutta devam ettirmiş oluyorlar. Bunun akabinde ilk önce asistan eğitmen seviyesi için eğitimlerini alıyorlar ve ardından eğitmen eğitimi kursuna katılmaya hak kazıyorlar. Kurs sürecini başarıyla tamamlarlarsa sınava (eğitmen değerlendirme) girmeye hak kazanıyorlar. Eğitmen eğiticisinin adayların tüm hazırlıklarını tamamlamasının ardından, uluslararası bağımsız sınavı yapacak olan sertifikalandırıcı önceden talep edilmiş tarihte sınav yerine gelir. Tüm gerekli belge ve bilgilerin paylaşılmasının ardından eğitmen eğiticisi sınav ortamında bulunmaz. 7 tane farklı sınavımız var. Teorik ortamda olan, havuz sınırlı su ve akabinde açık su dediğimiz değerlendirmelere tabi tutuluyorlar. Bunların hepsiyle ilgili standartlar ve değerlendirme kriterleri bellidir. Sınav esnasında görsel kayıtlarda alınıyor öğrenci ve değerlendirici arasında her şey şeffaf ve adil bir şekilde değerlendirilir gereklilikleri yerine getirenler sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir deniz canlısının besin zincirinde insan yoktur"

Dalış yaptığı esnada karşılaştığı deniz canlılarının zararsız olduğunu, insanların korkmaması gerektiğini ifade eden Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu Eğitmeni Sedat Türkmen ise "Türk kara sularında insanlara zarar verecek hiçbir canlı yoktur. Elbette siz onları rahatsız etmezseniz. Dünyada köpek balığı ile yapılan dalışlar turizme oldukça gelir getirir. Bir nesil Türk insanımız Jaws filmleriyle büyüdüğü için köpek balıklarının insanları yediği düşünürüz aslında hiçbir deniz canlısının besin zincirinde insan yoktur. Eğer siz bir hayvana zarar vermezseniz onlarda size zarar vermez. Örneğin, Ege'de müren balığı vardır, kavuklarda yaşar. Eğer siz o kovuklara elinizi sokarsanız ısırır veya bir vatozun önüne geçerseniz kuyruğunu size doğru sallayarak sizi zehirleyebilir fakat hayvanlara nasıl yaklaşacağını bilirseniz ve rahatsız etmezseniz asla size zarar vermez. Nasıl ki karada yılana dokunmazsınız size bir şey yapmaz, denizde de aynı kural geçerlidir" dedi.

"Bizim için zorlu bir süreçti"

Dalış eğitmeni olmak için kamp süreci boyunca yaşadığı zorlukları anlatan dalgıç Hakan Özkan da, "7 günlük bir eğitim kampımız oldu, bizim için zorlu bir süreçti. Bu süreç içerisinde hem yazılı hem de su becerilerine yönelik çeşitli eğitimler aldık ve bu becerilerin devamını gerçekleştirdik. Bunların her birisini eğitmen kıvamında doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. İlerleyen dönemlerde dalıcı yetiştireceğimiz için yüzde 100'ün üzerinde bir performans sergileyebilecek hale gelmek için stresli geceli gündüzlü çalıştık. Sabah 08.00, gece 00.00'da çok yoğun bir tempoda bu becerileri gerçekleştirdik. Bunun vermiş olduğu bir yorgunluk vardı. Ardından 3 günlük sınav sürecimiz oldu" diye konuştu.