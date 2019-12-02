Geleceğin diş Hekimleri önlüklerini törenle giydi

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayan öğrenciler, meslek hayatları boyunca taşıyacakları önlüklerini, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle giydi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, törene, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Eren Kuru, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy katıldı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Diş Hekimliği Fakültesi'ne yeni başlayan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, mesleğin kutsallığı ve hekim olmanın sorumluluklarını anlattı.

Amaçlarının, üniversitenin güçlü saygınlığının ulusal ve uluslararası arenada artarak devam etmesini sağlamak olduğunu belirten Bingöl, konuşmasının ardından fakültenin lisans eğitimi için üzerinde çalıştığı "Amerikan Diş Hekimliği Akreditasyonu" konusunda çalışan öğretim üyelerini sahneye davet ederek, üstün gayret ve emeklerinden dolayı öğretim üyelerine teşekkür plaketlerini verdi.

- "Diş hastalıkları dünya nüfusunun yarısını etkiliyor"



Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Eren Kuru da fakültenin, gerek Orta Doğu gerekse Avrupa'da çok iyi tanınan, hastane hizmet ve olanaklarının yanında akademik ders içerikleri ve klinik programlarıyla kalite yönetim sistemini daimi kılan uluslararası akreditasyonları elde etmiş ve her dönemde diğer fakültelere rol model olmuş bir eğitim-öğretim kurumu olduğunu belirtti.

Dişler ve çevresine ait hastalıkların, dünya nüfusunun yarısını etkilediğini vurgulayan Kuru, bu hastalıkların sosyal iletişimi, çiğnemeyi, konuşmayı, estetiği ve hayat kalitesini bozmalarının yanı sıra genel sağlığı da olumsuz etkilediğini kaydetti.

"Diş tedavilerin maliyeti 544 milyar dolar"

Bahar Eren Kuru, "Injury Incidence and Disease 2018" verilerine göre, organ kaybı nedeniyle engelli hale gelme durumunun başka hiçbir hastalıkta bu kadar kolay oluşmadığına işaret ederek, bütün bu olumsuzluklara ek olarak tedavilerin dünya üzerindeki yıllık maliyetinin 544 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Kuru, bu hastalıkların görülme sıklığının azaltılması ve oluştuğunda tedavi edilmesinin diş hekimlerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin, sağlık ve hastane hizmetlerinde kalite değerlendirmesinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission International (JCI) akreditasyonunu alan dünyadaki ilk diş hastanesi, eğitim alanında ADEE sertifikası ve mezuniyet sonrası periodontoloji eğitiminde Avrupa Periodontoloji Federasyonu akreditasyonu bulunan ilk ve tek fakülte olduğunu aktardı.

"İklim değişikliği günlük hayatımızı etkiliyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy ise "Küresel İklim Değişikliği ve Kutuplar" başlıklı konuşmasında, iklim değişikliğinin herkesin günlük hayatını etkileyen bir seviyeye geldiğine işaret ederek, ilgi çeken video ve resimlerle dünyanın geleceğine dikkati çekti.

2019 yılında Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi'nin de liderliğini üstlenen Özsoy, bu çalışmaları kutuplarda icra eden bilim insanlarının sağlık sorunlarına da değinerek, diş hekimlerinin bu sahada çalışma imkanlarını anlattı.

Törende daha sonra 2018-2019 akademik yılında bir üst akademik unvanı almaya hak kazanan akademisyenler sahneye davet edilerek takdim edildi. Aynı akademik yılda derece ile mezun olan öğrencilere Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve Prof. Dr. Bahar Eren Kuru tarafından plaketleri verildi. Belge ve plaket takdiminin ardından Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine önlükleri, öğretim üyeleri ve sağlık mensubu veliler tarafından giydirildi.