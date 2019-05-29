Son Dakika Haberleri: Geleceğin Muaythai Antrenörleri İstanbul'da eğitimlerini tamamladı
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Geleceğin Muaythai Antrenörleri İstanbul'da eğitimlerini tamamladı

1 saat önce

İstanbul Muaythai İl Temsilcisi Halis Avşar'ın koordinatörlüğünde yapılan 10.khan sınavı 27 Mayıs tarihinde Beyoğlu gençlik merkezinde yapıldı.

Geleceğin Muaythai Antrenörleri İstanbul'da eğitimlerini tamamladı, System.String[]

Federasyon başkan vekili Hasan Yıldız'ın katılımı ile yapılan sınavda, milli takım antrenörleri Hacı Doğan ve Yılmaz Çeken kurs eğitmenliği yaptılar. Yaklaşık 50 kursiyerin katılım sağladığı sınavda muaythai sporunun teknik, taktik ve incelikleri ele alındı. İl Temsilcisi Halis Avşar yaptığı açıklamada, muaythai sporunu en iyi şekilde temsil edeceklerini, bununla birlikte ülkemizi temsil edecek sporcu ve eğitmenlerin yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Kurs bitiminde başkan vekili Hasan Yıldız tüm kursiyerleri tebrik ederek, bu tarz etkinliklerden ötürü il temsilcisi Halis Avşar'a teşekkür etti.

MUAYTHAI NEDİR?

Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu olarak da bilinir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:48 Kaynak: Bültenler
Hacı Doğan, Tayland, Hasan Yıldız, Güncel
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